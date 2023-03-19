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印中邊境「軍事部署太靠近」　印度外交部長警告：局勢危險

▲▼印度中央預備警察部隊人員在加崗吉爾通往拉達克的高速公路上的檢查站守衛。（圖／路透）

▲印度中央預備警察部隊人員在通往拉達克的高速公路上站崗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）18日表示，印中在喜馬拉雅山拉達克地區（Ladakh）的部分軍事部署非常靠近彼此，「在我看來，局勢依然非常脆弱…從軍事評估來看相當危險。」

印度與中國都是擁有核武的亞洲巨頭，2020年在邊境爭議地區拉達克爆發衝突，兩國至少24名士兵死亡，但在歷經多輪外交及軍事談判後，局勢獲得穩定，後來又於2022年12月發生暴力對峙，但這次沒有導致任何人喪命。

蘇傑生18日向《路透社》表示，儘管印中部隊已經從許多地區撤離，但雙方仍在討論未解決的問題，「我們已經向中方明確表示，我們無法讓和平與安寧受到破壞。你不能違反協議然後希望剩餘的關係繼續下去，就像什麼也沒發生過一樣。這是站不住腳的。」

▲▼拉達克。（圖／路透）

▲印中多次在拉達克地區爆發邊境衝突。（圖／路透）

2020年9月，蘇傑生曾與時任中國國防部長針對邊境問題達成原則性協議。他18日表示，直到邊境爭議按照先前達成的共識解決之前，印中關係無法回到正常狀態，「中國必須履行達成的協議，但他們一直對此苦苦掙扎。」

3月初，G20外長峰會在印度舉辦。蘇傑生與中國新任國防部長秦剛也在場邊會談，討論兩國邊境局勢。他希望藉由主辦峰會讓這場論壇「更忠於全球使命」，「G20不應該是個辯論俱樂部，或者只是北半球的競技場，而必須捕捉到全球問題的整體性。我們已經非常強而有力地表達了這一點。」

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