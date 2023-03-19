印中邊境「軍事部署太靠近」　印度外交部長警告：局勢危險

▲印度中央預備警察部隊人員在通往拉達克的高速公路上站崗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）18日表示，印中在喜馬拉雅山拉達克地區（Ladakh）的部分軍事部署非常靠近彼此，「在我看來，局勢依然非常脆弱…從軍事評估來看相當危險。」

印度與中國都是擁有核武的亞洲巨頭，2020年在邊境爭議地區拉達克爆發衝突，兩國至少24名士兵死亡，但在歷經多輪外交及軍事談判後，局勢獲得穩定，後來又於2022年12月發生暴力對峙，但這次沒有導致任何人喪命。

蘇傑生18日向《路透社》表示，儘管印中部隊已經從許多地區撤離，但雙方仍在討論未解決的問題，「我們已經向中方明確表示，我們無法讓和平與安寧受到破壞。你不能違反協議然後希望剩餘的關係繼續下去，就像什麼也沒發生過一樣。這是站不住腳的。」

▲印中多次在拉達克地區爆發邊境衝突。（圖／路透）



2020年9月，蘇傑生曾與時任中國國防部長針對邊境問題達成原則性協議。他18日表示，直到邊境爭議按照先前達成的共識解決之前，印中關係無法回到正常狀態，「中國必須履行達成的協議，但他們一直對此苦苦掙扎。」

3月初，G20外長峰會在印度舉辦。蘇傑生與中國新任國防部長秦剛也在場邊會談，討論兩國邊境局勢。他希望藉由主辦峰會讓這場論壇「更忠於全球使命」，「G20不應該是個辯論俱樂部，或者只是北半球的競技場，而必須捕捉到全球問題的整體性。我們已經非常強而有力地表達了這一點。」