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謝佩芬：和平是全世界共同利益　民進黨相信「和平靠實力」

▲▼民進黨國際部主任謝佩芬19日上午出席前副總統呂秀蓮發起的「北區民間國是會議」活動。（圖／謝佩芬提供）

▲謝佩芬今天上午出席「北區民間國是會議」活動。（圖／謝佩芬提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際部主任謝佩芬19日上午出席前副總統呂秀蓮發起的「北區民間國是會議」活動，她發言時表示，誠如民進黨主席賴清德所說，和平是全世界無可取代的共同利益，但國民黨所說的和平是一紙協議，民進黨政府主張維護台海和平穩定的現狀，身處複雜的國際局勢中，民進黨相信「和平靠實力」，這才是追求真正的和平。

謝佩芬表示，整個早上，「和平」是全場的關鍵字，主辦單位請她發言時，她也表示，誠如賴清德所說， 和平是全世界無可取代的共同利益，但中共口中的「和平」，只是嘴巴說說的兩面手法，從來不曾放棄武力統一台灣。

謝佩芬指出，國民黨所說的「和平」，則似乎靠對談與一紙協議，就可以達成；至於民進黨政府對於兩岸，主張承諾不變，善意也不變，維護台海和平穩定的現狀，就是民進黨的主張。

謝佩芬表示，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，也沒有2300萬台灣人民的主權，身處複雜的國際局勢中，民進黨相信「和平靠實力」（peace through strength），這也正是總統蔡英文所說的「和平靠國防，國防靠全民」，唯有理解各方所謂的「和平」，指涉的根本是完全不同的脈絡與內容，才能釐清，究竟哪一方，才是追求真正的和平。

▲▼民進黨國際部主任謝佩芬19日上午出席前副總統呂秀蓮發起的「北區民間國是會議」活動。（圖／謝佩芬提供）

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