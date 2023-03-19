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呂秀蓮：凝聚「台灣共識」　廢止「九二共識」歷史枷鎖

▲▼呂秀蓮今天上午出席北區民間國是會議。（圖／記者呂晏慈攝）

▲呂秀蓮今天上午出席北區民間國是會議。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是「319槍擊案」19周年，前副總統呂秀蓮19日發表「凝聚台灣新共識，廢止92共識」演說，她說，明年將選出新的國家領導人，為什麼要強迫他接受32年前「沒有共識的共識」？為什麼要將上一代的「歷史枷鎖」強加給下一代？應該還給年輕人有尊嚴、健康的未來。

面對2024總統及立委選舉即將開打，呂秀蓮發起「民間國是會議」，今天上午於台北國際會議中心舉行北區活動，她並發表「凝聚台灣新共識，廢止92共識」演說，揭開第一場國是會議的序幕。

呂秀蓮會中說，19年前的今天，她與時任總統陳水扁挨了子彈，19年來這個案子還沒有破，但是兩顆子彈撕裂了台灣，從此台灣社會藍綠對立了起來。她說，她盼以新的方式來寫319的歷史，現在兩岸風雲日緊，希望透過民間國是會議改變19年來藍綠對立、統獨對立的情況。

針對兩岸情勢，呂秀蓮指出，國共兩黨在1992年「九二共識」之後，一個中國各自表述，至今仍糾纏不清。她認為，明年台灣將選出新的國家領導人，為什麼要強迫他接受32年前「沒有共識的共識」呢？何況如今物換星移，統獨變異，根據民調，1992年自認是台灣人者僅17.6％，自認是中國人多達25.5％，又以認為兩者皆是的46.4％佔最多數；2023年自認是台灣人比例高達61.4％，自認是中國人僅3.2％，認為兩者皆是32.2％。

呂秀蓮表示，為什麼要將上一代的「歷史枷鎖」強加給下一代？應該還給年輕人有尊嚴、健康的未來。她形容，中美關係如同兩隻大象要打架，牠們選擇的草原就是台灣，如果台灣不要變成戰場要怎麼辦？因此她發起「民間國是會議」，邀請各方演說發表意見。

▲▼呂秀蓮今天上午出席北區民間國是會議。（圖／記者呂晏慈攝）

此外，針對監察院尚在瞭解「319槍擊案」是否有確實的新事證，尚未立案調查一事，呂秀蓮會前受訪說，監察院成立國家人權委員會後不久，她去拜會監察院長陳菊、國家人權委員會的委員，「我有說，怎麼這麼久了都沒有任何消息？」

至於媒體詢問，「319槍擊案」是否將導致深藍勢力不支持新北市長侯友宜參選2024總統？呂秀蓮表示，她不清楚，要有真相再說，現在情況不明，一是案情的部分，二是當年侯友宜主導了整個專案，花很多時間，但最後的宣布大部分的民眾都不相信，「這個部分，他如果要競選總統，的確有必要要說清楚講明白」。

▲▼呂秀蓮今天上午出席北區民間國是會議。（圖／記者呂晏慈攝）

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