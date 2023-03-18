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台灣遭併入中國！　COVID-19統計數據採WHO資料惹議

▲▼WHO的「數據看世界」（Our World in Data, OWID）中，台灣又遭併入中國。（圖／翻攝OWID）

▲WHO的「數據看世界」中，台灣又遭併入中國。（圖／翻攝OWID）

文／中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

英國「每日電訊報」揭露，「數據看世界」（Our World in Data, OWID）全球資料庫在改採用世界衛生組織（WHO）的COVID-19數據後，台灣的數據即遭併入中國。

旅居台灣的生物學家、美國國家衛生研究院（NIH）國家癌症研究所研究員倪誠志（Chase Nelson）指出，將台灣與中國的數據合併不利分析，且研究每一個國家歷來的應對方式有助為未來做好準備。此外，數據合併掩蓋台灣早期應對疫情的成功經驗，也讓外界無法深入瞭解台灣的獨特策略。

事實上，公開資訊顯示，OWID早在2月28日即宣布，由於美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）決定停止發布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診和死亡病例相關數據，OWID自3月8日起，全面採用WHO的每週更新數據作為主要資訊來源。

▲WHO的「數據看世界」（Our World in Data, OWID）中，台灣又遭併入中國。（圖／翻攝OWID）

▲若單獨查閱台灣資料，網站則會顯示「沒有符合的數據」。（圖／翻攝OWID）

聲明指出，自COVID-19在2020年爆發全球大流行以來，約翰霍普金斯大學就在相關數據蒐集和發布上占有重要地位。不過，約翰霍普金斯大學冠狀病毒資源中心（Coronavirus Resource Center）自3月10日起，將停止進行相關工作，原因包括美國各州公開的疫情數據持續減少，以及聯邦政府的數據處理能力提升。

OWID表示，為提供盡可能完整、即時的疫情資訊，WHO數據是目前最好的可用選項。

在COVID-19全球大流行期間，OWID廣獲各界引用。不過，記者在OWID網站COVID-19數據庫的實測結果顯示，在數據庫首頁的國家清單，已沒有「台灣」（Taiwan）這個選項；當進入「國家概況」（Country Profiles）專區試圖取得台灣疫情相關最新和歷史數據，雖仍有「台灣」（Taiwan）此一選項，但點進去後，網頁顯示「沒有符合的資料」（no matching data）。

OWID的數據研究主任馬修（Edouard Mathieu）告訴「每日電訊報」（The Daily Telegraph），要納入什麼國家，並非由OWID決定。

他說，OWID不自行蒐集數據或修正調整，僅複製WHO的數據並使其容易被瀏覽。由於數據來源改變，OWID的數據庫「不再顯示關於台灣的任何數據」。

WHO一名發言人表示，台灣的數據自OWID消失，因為「我們的中國數據涵蓋整個大中華地區（greater China），包括台灣，且不分別列舉」。

倪誠志推文指出，WHO的回應無法令人滿意。中國和台灣分別提交數據，WHO最終發布的，實際上是總和了原本各自獨立呈現的數據。

此外，儘管該為合併台灣與中國負責任的是WHO，倪誠志指出，作為國際重要資訊來源，在理想狀況下，OWID應納入台灣衛生福利部疾病管制署每天更新的COVID-19數據。

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