李正皓再批陳玉珍！　狠酸：沒看過當「中國同路人」這麼高調的

▲李正皓、陳玉珍。（圖／翻攝自李正皓臉書／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

由於陸軍金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎失聯一事，其相關資訊近來幾乎由國民黨立委陳玉珍對外透露，名嘴李正皓就批陳玉珍是「福建軍區在台發言人」，引發兩人的唇戰。李正皓19日再批，「陳玉珍是不是價值觀很偏差？當中國海警在台發言人有比福建軍區在台發言人好嗎？還不都是台奸、叛國？」

李正皓批評陳玉珍是「福建軍區在台發言人」，陳玉珍18日也反擊，李正皓連福建軍區跟中國大陸海警是不一樣系統都搞不清楚，只能請李正皓好好去做功課，不用跟李正皓一般見識，她表示，自己是國會議員，做的是為民服務的工作，這個所謂的名嘴，是靠說話為生，兩人根本不同等級。

對此，李正皓19日再批，「陳玉珍是不是價值觀很偏差？當中國海警在台發言人有比福建軍區在台發言人好嗎？還不都是台奸、叛國？」他指出，二膽島上兵叛逃一事，陳玉珍所有情報都領先台灣國安單位，包含這六點。第一， 3月9日早上6時50分為集合時間，陳姓上兵6點初人就不在營區、而是在海岸邊；第二，這位上兵應是穿著救生衣在三膽附近的海域漂流，在上週五9時被巡邏的中國海警救起；第三，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」；第四，此事已經上升到北京處理；第五，安排陳姓上兵打電話回家報平安；第六可以安排帶陳姓上兵父親到廈門「探親」。

李正皓直言，上述這些事中國的允許，陳玉珍怎麼做得到？上述這些事沒有中國的幫忙，陳玉珍怎麼會知道？他大批，更荒唐的是，這些內容都是陳玉珍受訪自己「公開」的，看過當中國同路人的，但沒看過當中國同路人當的這麼高調的。

李正皓諷刺，「說陳玉珍是福建軍區在台發言人已經很客氣，嫌位階不夠高，想當等台灣被中國統一後，當台灣特別行政區特首嗎？」他再表示，既然陳姓上兵叛逃一事已經上升到國安層級，他直接建議國安單位傳訊陳玉珍，了解陳玉珍是否有通敵通匪的事實。