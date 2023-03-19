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台大太子學舍9月起調漲「每月最多貴500元」　學生：只好狂打工

▲台大太子學舍宣布九月調漲租金。（圖／翻攝自太子學舍官網）

▲台大太子學舍宣布九月調漲租金。（圖／翻攝自太子學舍官網）

記者楊惠琪／台北報導

物價飆漲，現在連學生宿舍也喊漲！台大位於號稱五星級的學生宿舍「太子學舍」，近日在官網公告，因應不斷高漲的人事成本和物價上漲，依BOT契約約定內容進行租金調整，從今年9月1日起，每月租金調漲240元到500元，讓不少學生直呼吃不消。台大校方表示，此次是依合約規定調漲，只要消費者物價指數，上漲達到4%以上就會調整價格。

依據太子學舍業者所公布的價格，從今年9月1日起，各類房型全面調漲，單人房從每月7800元調漲成8210元，漲幅約5%，雙人房從每月5100元調漲至5370元，三人房從4600元調漲至4840元，其中溫馨套房更漲到1萬100元，每個月就漲了500元。業者表示，這是依BOT契約約定內容進行租金調整，強調是低於區域行情又兼顧現場經營的租金價格。

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從高雄北上求學、住在台大太子學舍的黃姓大三生說，原本家人希望他好好專心課業，不用打工，但這兩年在台北求學，物價越來越高，學校宿舍也一直調漲，每月開銷實在太大，考慮暑假要狂打工，減輕父母壓力。

台大表示，依據台大與BOT廠商太子公司雙方契約中規範，只要消費者物價指數較前次調整年度（含營運期間第一年）的指數上漲累計達4%以上時，得按該段期間累計上漲幅度調整。這次太子公司宿費調漲，是以2022年度的物價指數年度平均與前次租金調整相比，物價指數上漲已達5.31%，故太子公司依契約規定調漲並發函送本校備查。

台大指出，針對有部分學生反應宿舍硬體設備事宜，當同學對故障、損壞的宿舍設備提出報修，有修繕效率不彰的情形，將再督促太子學舍，請其加強改善。

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