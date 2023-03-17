台大畢業證書加註「在職專班」訂落日條款　112學年入學才全面適用

▲台大畢業證書加註「在職專班」，在今天通過落日條款，112學年入學者才全面適用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷學位，為加強管控，台大在去年10月通過，所有碩士在職專班畢業證書全都要標示「在職專班」，引發部分在職專班學生不滿，認為違反信賴保護原則，在今（17日）舉行的台大教務會議中通過落日條款，112學年度入學者才適用全面完整註記，之前入學者則根據系所規定。

去年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，台大國發所因為接連發生林智堅、桃園市長鄭文燦論文抄襲被撤銷學位，成為各界關注焦點，台大在各界壓力下，去年10月的教務會議上首度通過立法，碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，標準則由各系所訂立。

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此外，去年當天台大教務會議也通過，要求25個碩士在職專班的畢業證書，全部都要標示「在職專班」，並從112學年起實施，而台大原本就有12個碩士在職專班的畢業證書要加註「在職專班」，新規定要求其餘13個碩士在職專班也比照辦理。

不過，事件引發仍舊讀台大在職專班學生向台大研究生協會陳情，認為招生說明並未提到加註，現在加註違反信賴保護原則，在今天台大教務會議上再度討論，最後教務會議上通過，112學年度入學者才適用全面完整註記，之前入學者則根據系所規定，也等於是「落日條款」。

台大稍早也表示，111學年度第一學期第一次教務會議（2022/10/14）通過須加註決議，經校方法務處審視，並未違反信賴保護原則，但今天與會代表對於畢業證書上應完整加註相關文字皆有共識，而考量現就讀在職專班學生心情，會中通過此例外條款。