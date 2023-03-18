台大祭出1.2億元攬才與留才　每名教師3年可多拿450萬薪水

▲台大校長陳文章（右）宣布祭出1.2億元進行攬才與留人才。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣高教人才出現斷層，為進行攬才與留才，台大校長陳文章今（18日）宣布，已經募得1.2億元經費，進行台大教師的攬才與留才，針對台大新生代與中生代教師，透過拔萃講座與學術勵進青年講座，額外提高薪資，通過上述講座審核者，除可領教育部與國科會補助外，台大一年額外再提供50到150萬薪資，一次可領3年，等於最高可多領450萬元，對象則不分國內外優秀人才。

立法院教文會本周一（13日）舉行「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專題報告，中研院長廖俊智就曾指出，台灣高教及科研人才薪資偏低，現行制度缺乏彈性，以及少子化影響，讓台灣高教正面臨人才斷層危機，建議增加博士研究生獎補助金、提高現職人員待遇。

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今天台大校務會議上，陳文章也提出激勵師生研究及攬才留才的策略，陳文章提到，將透過台大拔萃講座進行攬才，並透過學術勵進青年講座等相關措施，以彈性薪資進行中生代教師的留才。

陳文章進一步說明，台大本來就有設立拔萃講座，但以前用永續基金，名額僅有2到3名，「我認為各學院都要機會主動去延攬人才」，而拔萃講座主要讓各學院去延攬，再推薦報到學校，每個學院會訂立攬才標準，學校也有攬才標準，通過後就會一次發給三年，可以額外另外再延續三年，自己任內四年拔萃講座的經費已經到位，要做沒有問題。

陳文章指出，拔萃講座有分年輕跟資深的，年輕老師除了可拿到教育部與國科會特殊人才獎勵，台大另外再提供拔萃講座，一年可拿到50萬到150萬元，一次可拿到3年，一年估計要2千萬元費用，4年約8千萬元。

至於青年講座部分，陳文章表示，政府針對中生代鼓勵措施比較少，所以青年講座主要針對加入台大三年到五年以上老師，且表現不錯，現在台大已有績優加給制度，若表現的好，另外給予青年講座的鼓勵，獲獎老師可拿到50萬元，一年所需要經費需要1千萬，4年共4千萬，這也已經募到相關經費，對學校攬才與留才有鼓勵效用。

另陳文章也提醒政府，人才是前瞻計畫重要元素，但是前瞻基礎建設卻沒納入人才培育，希望政府針對博士生與高階人力多幫忙，因為大學要吸收國外優秀人才到國內，需要政府給予助力。