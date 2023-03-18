台大擬與世界標竿大學合作　建構雙方教師合聘及交換制度

▲台大校長陳文章主持上任後主次校務會議，報告未來4年施政方向。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長陳文章今（18日）主持上任後首次校務會議，並報告未來4年施政方向，為提升國際合作能量，陳文章提出強化與重點標竿大學合作計畫，包括建構雙方教師合聘及交換制度、合作計畫、雙聯學位、互訪研究、課程共授制度及校際學生活動，建立亞洲高等研究院，並邀請諾貝爾及學者駐點研究及講學，希望提升台大在國際學術社群的影響力與能見度。

台大今天舉行本學期首次校務會議，這是陳文章在今年1月上任後首次主持校務會議，陳文章今天以「打造世界級學府、展現百年的榮耀」為題進行報告，並提出八項校務發展策略，包括：優化校院發展與建構智慧永續校園、推動國際重點領域發展、提升國際合作能量、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究及攬才留才、精進學生自主學習及研究動能、充實財務規劃及募款、完成創校百年規劃與增強校友連結等。

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為了進一步提升台大在國際能見度與影響力，陳文章提出增加推動國際重點領域發展，針對國際重點領域部分，將結合國際上重點大學、企業、研究機構，並善用台灣在產業、研究上優勢，善用政府資源，發展國際頂尖特色領域中心、產學研聯合研發中心及核心研究群，另主動籌組台灣大學聯盟，並與國外大學聯盟系統進行重點領域合作及系統校務策略合作。

在提升國際合作能量部分，陳文章表示，將積極參與國際重要學術組織及校際聯盟，加強聯盟成員重點領域合作及校務策略合作，並延伸國科會國際計畫合作廣度，以提升台大的國際能見度，另強化台大與重點標竿大學合作計畫，包括建構雙方教師合聘及交換制度、合作計畫、雙聯學位、互訪研究、課程共授制度及校際學生活動，並共組團隊專研重大議題，分享研究成果。而為了提升台大在國際學術社群的影響力，將進行深化與美歐亞澳重點姊妹校在校務及全球重點議題研究合作。

陳文章進一步說明，在強化招生策略及連結國際教育部分，因應大學部新的入學方式，將爭取逐年增加特殊選才/希望入學比例，提升系所選才彈性及照顧弱勢，並提供每年至少100位大學部學生獎學金，以鼓勵前往世界排名前 50名大學進行雙聯學士學位學程或交換研習，在研究所招生，則擬增加與世界頂尖大學的雙聯學位或共同指導學位學程。