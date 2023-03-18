　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅「向日本國旗」鞠躬敬禮？　日媒爆岸田當場提領土主權爭議

▲▼尹錫悅跟著岸田文雄向日本國旗鞠躬，引發南韓國內朝野爭議。（圖／CFP）

▲尹錫悅跟著岸田文雄向日本國旗鞠躬，引發南韓國內朝野爭議。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅16、17日造訪日本東京，並與日相岸田文雄進行雙邊會談，兩人甚至還到銀座知名洋食館共享蛋包飯，累積雙方間的信賴關係。不過尹錫悅此行也爆發不少爭議，包括疑似被拍到向日本國旗敬禮。至於日本政府方面，則被爆料向南韓提到獨島問題（日韓領土爭議）與慰安婦賠償問題。

根據《韓聯社》，尹錫悅16日下午抵達位於東京都千代田區的首相官邸後，與岸田文雄共同檢閱自衛隊儀仗隊，並在岸田的指示下走向儀仗隊前方，將手放在胸膛，並向放置南韓、日本國旗的前方敬禮，雖然鏡頭未能清楚拍攝到畫面，但尹錫悅確實是向太極旗（南韓國旗）敬禮。

在電視新聞的直播畫面中，岸田先是鞠躬敬禮，至於尹錫悅則是默禱。

不過由於相片拍攝的角度關係，尹錫悅被一度誤傳是在向前方的日章旗（日本國旗）敬禮。

▲▼尹錫悅、岸田文雄向日韓兩國國旗鞠躬致敬。（圖／CFP）

▲尹錫悅、岸田文雄向日韓兩國國旗鞠躬致敬。（圖／CFP）

曾於文在寅政府時期在青瓦台擔任儀禮秘書官的卓賢民便在社群發文表示，「在檢閱儀仗隊時，兩國元首會在途中向各國國旗敬禮。尹錫悅總統對著太極旗將手放在胸膛上，至於岸田則站著關注（尹錫悅），接著才向日章旗鞠躬敬禮。按照原則，尹錫悅總統應該像岸田一樣站著（看岸田向日章旗敬禮），但尹錫悅總統卻跟著彎下腰，再度（對國旗）敬禮」。

面對在野人士質疑尹錫悅是否對日本國旗敬禮，南韓總統辦公室直接將之定義為「假新聞」，而執政黨國民力量的國會議員安炳吉則發文表示，過去文在寅出訪國外時，也曾對著埃及國旗敬禮，而當時在青瓦台擔任儀禮方面幕僚的就是卓賢民。

另外，日媒《共同社》也在報導中引述日本政府關係人士說法，指出在長達84分鐘的會談內，岸田文雄曾在會議桌向尹錫悅提到慰安婦賠償問題與獨島（南韓實際管轄，日本稱竹島）領土爭議問題。

▼獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻將之稱為竹島，主張日本擁有其主權。（圖／志影像／newscom）

▲▼獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻將之稱為竹島，主張日本擁有其主權。（圖／志影像／newscom）

▲▼南韓海警在獨島海域巡邏。（圖／達志影像）

▲南韓海警在獨島海域巡邏。（圖／達志影像）

岸田文雄向尹錫悅要求，希望南韓務必徹底履行2015年12月發表的「日韓慰安婦協議」，該協議由南韓朴槿惠政府、日本安倍政府促成，當時岸田擔任安倍政府的外務相；不過隨著南韓2017年政黨輪替，文在寅政府便要求全面檢討當年簽訂的慰安婦協議。

而岸田文雄16日在會談中，也明確向尹錫悅表示，「有意確實應對其他諸多問題」。日本政府消息人士指出，岸田口中的「諸多問題」便包括了獨島問題，日本多次宣稱獨島（日本稱竹島）的領土主權。

針對上述報導，南韓總統辦公室高層皆全盤否認，表示當天會談討論的議題焦點主要集中在未來韓日兩國關係發展。南韓外交部也表示，當天會談的主要議題為二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償問題；至於是否談到獨島，則表示，「此次韓日會談並無提到獨島。獨島在地理上、歷史上、國際法上皆屬我國（南韓）固有領土，我方無法接受日方對於我國領土主權的不當主張。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國道1號火燒車　後方堵成停車場
快訊／台南七股沙洲驚見男屍　「魚蝦啃食」面目全非
選美冠軍加入中信啦啦隊！　辣秀逆天長腿：開幕戰見
領6000元5管道！　僅「1方式」要上網先登記
獨／BMW惡意撞擊！重機被撞爛　騎士噴飛翻滾數圈
「登記領6000」是假的！　看見這網址別點
快訊／女神來了！　高雄人「抬頭一看」：是BLACKPINK專

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沖繩首度演練「台灣有事」疏散居民　估6天撤12萬人

習近平將訪俄「不顧普丁被通緝」　紐時：中國挺俄最露骨跡象

老婆婚後變了「沾血衛生棉亂丟」太骯髒　男崩潰發文：該怎麼辦

尹錫悅「向日本國旗」鞠躬敬禮？　日媒爆岸田當場提領土主權爭議

普丁真的會被逮捕？　俄羅斯戰爭罪6大QA一次看

打擊「共同敵人」北韓！　尹錫悅推動日韓軍情協定正常化

川普強勢回歸！被全網集體封殺2年　Facebook首度發文：我回來了

網紅曝「眼睛看起來更大」秘訣　一刀剪光下睫毛讓千萬人嚇壞

俄怒斥：通緝普丁「無效且非法」！　國際刑事法院走向自我毀滅

坦尚尼亞驚爆「神祕疾病」至少5死　症狀包括發燒、流鼻血

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK要開唱了！快來複習經典歌　破20項世界紀錄…Lisa成「亞洲第一」

張育成中職熱身賽開球！　聽全場喊永遠忠誠：很感動

沖繩首度演練「台灣有事」疏散居民　估6天撤12萬人

習近平將訪俄「不顧普丁被通緝」　紐時：中國挺俄最露骨跡象

老婆婚後變了「沾血衛生棉亂丟」太骯髒　男崩潰發文：該怎麼辦

尹錫悅「向日本國旗」鞠躬敬禮？　日媒爆岸田當場提領土主權爭議

普丁真的會被逮捕？　俄羅斯戰爭罪6大QA一次看

打擊「共同敵人」北韓！　尹錫悅推動日韓軍情協定正常化

川普強勢回歸！被全網集體封殺2年　Facebook首度發文：我回來了

網紅曝「眼睛看起來更大」秘訣　一刀剪光下睫毛讓千萬人嚇壞

俄怒斥：通緝普丁「無效且非法」！　國際刑事法院走向自我毀滅

坦尚尼亞驚爆「神祕疾病」至少5死　症狀包括發燒、流鼻血

桃園稽查中醫密醫亂針灸「患者還躺床上」　恐挨罰最高150萬

陸首次發現　患者同時感染2種新亞型毒株

國民黨選策會急喊停！　學者「惹一身腥」：搞到3輸何必呢？

新機要來了！Google官網手機大降價　最高直接打對折

蛋荒奇景！新竹藥局也賣限量雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎

快訊／國道1南下230K西螺路段聯結車突冒火　後方堵成停車場

沖繩首度演練「台灣有事」疏散居民　估6天撤12萬人

快訊／台南七股沙洲驚見水流屍　魚蝦啃食身分難辨...檢警追查中

這些歌原唱另有其人？　盤點7首KPOP「翻唱」名曲

BLINK續攤就去駁二！「免費燒酒+烤肉」港邊吹風聽DJ超chill

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

Meta女員工起床秒知被開除崩潰：我剛升遷欸

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

俄駁普丁犯戰爭罪　痛斥：離譜無法接受

《鈴芽之旅》新海誠打片待遇　中韓對比差很大

台灣遭併入中國！　COVID-19統計數據採WHO資料惹議

外媒：俄擬秘密計畫　顛覆摩爾多瓦阻向西方傾斜

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

銀行股賣壓沉重　美股收黑384點、

土耳其准了！　芬蘭入北約剩最後一關

談宏都拉斯　布林肯：台灣可為世界貢獻

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

更多熱門

相關新聞

閨蜜搶走BLACKPINK票「要跟新男友去」！下秒退群組

閨蜜搶走BLACKPINK票「要跟新男友去」！下秒退群組

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會今於世運場館登場！一名網友表示，跟2名好友一起搶到演唱會門票，假都排好了，滿心期待去看演唱會，怎料其中一名好友突然說要把門票讓給剛交往的男友跟男友妹妹，會再退門票錢給她，下秒就退出LINE群組，留下一臉錯愕的原PO跟好友。

尹錫悅推動日韓軍情協定正常化

尹錫悅推動日韓軍情協定正常化

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

日清「杯麵寢具」吃貨必備

日清「杯麵寢具」吃貨必備

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅訪日日本岸田文雄獨島竹島慰安婦

讀者迴響

熱門新聞

被Keanna爆約砲「ØZI忍1年直球回應了」！

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

BLACKPINK終於出發！Lisa包緊緊比愛心　大方給韓媒拍

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

媽媽偷賣女兒「3張BLACKPINK門票」：壞人我來做！

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

即／普丁被通緝！國際法院怒了

被爆是炒飯妹幕後推手！AV導演遛完狗家門前遭毆

第1名是她　花2萬買BLACKPINK周邊

25歲女開車撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

撞勞斯萊斯要修250萬　女車主徬徨畫面曝光

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

成語蕎4年沒上《玩很大》！親揭6原因

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面