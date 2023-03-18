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打擊「共同敵人」北韓！　尹錫悅推動日韓軍情協定正常化

▲▼南韓總統尹錫悅（左）,日本首相岸田文雄（右）,日韓峰會,韓日峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅會晤岸田文雄，並決定正常啟動GSOMIA。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅16日抵達東京，與日本首相岸田文雄展開會談。會談結束後，尹錫悅透露，稍早他已向岸田宣布將正常啟動《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），未來日韓兩國可就北韓（朝鮮）核武與導彈威脅等共享軍事情報。南韓政府昨（17）日指出，外交部已經啟動相關程序。

根據《韓聯社》，南韓前總統文在寅曾在2019年時對外通報終止GSOMIA，之後又再度宣布終止GSOMIA的通報失效，導致GSOMIA法律地位不穩固。對此，現尹錫悅政府的南韓國防部17日下午已向外交部發送公文，要求撤回前朝政府對於GSOMIA實施的措施。南韓外交部將於近期內向日本外務省發送關於GSOMIA正常化啟動程序的相關公函。

南韓國防部表示，「隨著北韓核武與導彈技術提升，且持續進行試射，尹錫悅總統為了我國（南韓）國防安全，才會先行宣布GSOMIA正常化。」

報導指出，其實尹錫悅對於是否正常啟動GSOMIA感到相當苦惱，但就在16日出發前往日本的2個半小時前，北韓便發射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型，這才讓他體悟到韓日兩國間必須有一套完整的軍事情報共享體系，必須正常啟動GSOMIA，而且隨著GSOMIA正常啟動，未來對美日韓3國共享北韓導彈情報可謂是更有助益。

美日韓三角合作下，雖然過去便透過美韓、美日等途徑互相共享情報，但日韓兩國間的情報即時共享體系卻未能實現，成為美日韓3國合作的「弱點」，GSOMIA共享軍事情報的速度根本達不上「即時」的標準。

▼日本探測追蹤敵方潛艇的能力比南韓還要優越、快速。圖為海上自衛隊P-1巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼日本探測追蹤敵方潛艇的能力比南韓還要優越、快速。圖為海上自衛隊P-1巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼北韓軍人在軍事分界線哨所附近，觀測南韓坡州。（圖／路透社）

▲南韓可以將在軍事分界線監聽到的軍事情報，提供給日本。（圖／路透社）

南韓（朴槿惠政府）與日本（安倍晉三政府）曾於2016年簽署《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），目的是為了針對北韓核武與導彈威脅共享軍事情報，包括分享北韓潛艇位置衛星照片、北韓黨政軍高層脫北者、朝中邊境人流連結網絡等相關情報，此協定為南韓1945年光復以後兩國首次簽定的軍事協定。

不過至文在寅政府時期，南韓大法院（最高法院）於2018年針對朝鮮籍二戰非法徵用勞工宣布判決結果，要求日本企業必須個別賠償受害者，此舉導致日本安倍政府2019年7月對南韓實施經濟報復措施，限制3項半導體核心原料出口至南韓，為此文在寅也宣布終止GSOMIA效力。

北韓從去年起發射導彈的頻率與次數倍增，且主要是朝向東海（日本海）方向發射，依照地球的曲面來看，南韓有利於蒐集發射時間點、日本則有利於探測彈頭墜落時間點的情報，對於雙方交換軍事情報的層面來看十分有幫助。

南韓國防部關係人士指出，「其實GSOMIA目前在其機能上仍正常運作。只是在法律層面上，須要讓它恢復至通報效力終止（2019年）以前，這樣才是GSOMIA的正常化。」

　＊日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）

＞＞南韓：主要向日本提供標示為「軍事II級秘密」、「軍事III級秘密」的軍事情報。透過利用白頭偵察機（訊號）、金剛偵察機（影像），監聽軍事分界線（MDL）軍事設施發送出來的無線通訊，並將所獲情報和訊號情報（SIGINT）提供給日本。也向日本提供透過北韓高層脫北者、朝中邊境人流連結網絡等蒐集到的北韓相關情報（HUMINT，可以從人類來源收集到的任何資訊）。

＞＞日本：主要向南韓提供被分類為「極秘」、「特定秘密」、「秘」等軍事情報。日本可動用海上自衛隊巡邏機，其在探測追蹤敵方潛艇的能力比南韓還要更快速，且範圍更為廣闊。同時透過情報收集衛星，向南韓提供影像、照片等情報。日本也可透過神盾艦、探測距離達1000公里以上的地上雷達、空中預警機，收集北韓發射彈道飛彈的相關動態與部份監聽情報，提供給南韓。

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