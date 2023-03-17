《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

▲南韓仁川「松島國際新都市」。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

Netflix熱播韓劇《浪漫速成班》由全道嬿、鄭敬淏主演，劇中提到兇手射鋼珠導致補教老師、學生等死亡的社會案件。然而在現實生活中，南韓仁川恰巧爆發犯案手法如出一轍的案件，某高層公寓的玻璃窗慘遭鋼彈打到裂開，經過警方追查後才終於逮到犯人，為住在隔壁棟的60多歲男性。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓民族新聞》，南韓仁川廣域市延壽區松島洞「松島國際都市」為高層公寓大樓密布的新市鎮，某棟擁有32層樓的高層公寓大樓住戶於本月10日下午向警方報案，表示自家窗戶疑似遭到對面棟住戶用彈弓發射鋼珠攻擊，導致窗戶玻璃出現裂痕。

經過確認以後，目前該棟已有3戶發生類似情形。

仁川延壽警察署接獲通報後派赴警力趕往現場，並在該棟公寓的1樓走廊上發現2顆直徑8mm的鋼彈，於是警方開始追尋販售鋼彈的業者，同時分析周遭地區的監視器畫面，並委託國立科學搜查研究院調查出鋼彈的「發射方向」，以此推斷鋼彈的發射地點、徹底釐清嫌犯身份。

直到今（17）日上午10時30分，警方從鋼彈發射方向的調查結果來判斷，推論兇手是住在對面棟的60多歲男性，該名男性的住家與被害人住處相距僅約100多公尺，於是警方決定前往該男的住處將之緊急逮捕，該男則向警方坦承利用彈弓向其他住戶彈射鋼珠的嫌疑，不過對於具體的犯案動機則不願多加描述。

警方在該名60多歲男性的住處發現彈弓與大量的彈珠，預計之後會追加偵查該男是否曾犯下其他犯罪。