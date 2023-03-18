閨蜜搶走BLACKPINK門票「要跟新男友去看」　下秒退群組！她氣炸

▲BLACKPINK將在今晚開唱 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者施怡妏／綜合報導

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會今於世運場館登場！一名網友表示，跟2名好友一起搶到演唱會門票，假都排好了，滿心期待去看演唱會，怎料其中一名好友突然說要把門票讓給剛交往的男友跟男友妹妹，會再退門票錢給她，下秒就退出LINE群組，留下一臉錯愕的原PO跟好友。

女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，跟好友3人很早就搶到BLACKPINK演唱會門票，假都已經排好了，打算順便在高雄旅遊，正在討論住宿問題時，其中一名好友突然說「我可能沒有要跟妳們去了，不好意思，我會退票錢給妳們，我男友說，想要跟我一起，還有她妹妹...對不起」，接著就退出群組。

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原PO傻爆眼，氣到飆髒話，雖然門票是好友搶到的，但是是大家一起搶的，也已經說好要一起去，「不是妳搶到就是妳的欸」、「要跟新男友還有新男友的妹妹？到底誰啊？交往有沒有一個禮拜阿？還直接退出群組，媽的大爛人欸氣炸」。

▲閨蜜搶走演唱會門票，要跟新男友去看。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光掀起熱議，「男朋友會不會看完就提分手，然後那個妹妹其實才是正牌女友」、「有聽過捲款落跑的，沒聽過捲票落跑的」、「她大概率也是工具人吧，演唱會結束後，就哭著回來找妳們了」、「要是我，早就殺到她家把票搶回來，順便絕交」。也有不少網友敲碗後續發展，不過原PO自從7日PO文後，就再也沒有更新。

韓國人氣女團BLACKPINK來台開唱，除了門票秒殺外，黃牛票更炒作到1張新台幣40萬元，連韓國人都傻眼，此外，許多歌迷從幾天前就提前來到高雄卡位、搶購限定版周邊商品，有不少黃牛也看準商機，直接就在場館外擺起攤位，吸引不少粉絲上門搶購。