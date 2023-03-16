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桃園室內設計裝修公會+裝飾協會出錢出力　為社福機構改善生活環境

▲桃園室內設計裝修公會+裝飾協會，為社福機構改善生活環境

▲桃園室內設計裝修公會+裝飾協會，為社福機構改善生活環境。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政16日於市府，出席「桃園市室內設計裝修公會及台灣室內設計裝飾協會」捐贈身障及兒少裝修及物資儀式表示，上述2個公協會運用其設計專業能力，改善基督教更生團契桃園市私立少年之家、私立康福智能發展中心及私立龍潭啟智教養院等3個受贈社福單位的空間，為機構修繕及改善設施設備，並捐贈傢俱物資，總價值達52萬元。

張市長指出，桃園市室內設計裝修商業同業公會及社團法人台灣室內設計裝飾協會貢獻其專業知識與智慧，為3個受贈單位提供更宜居、舒適且健康安全的環境，成功運用設計裝修的專業知識解決問題，讓受贈單位得以免除裝修時得耗時來回溝通所面臨的苦惱，雖不同於捐贈金錢，但卻更有意義。

▲桃園室內設計裝修公會+裝飾協會，為社福機構改善生活環境

社團法人台灣室內設計裝飾協會理事長宋瀚霖表示，協會旨在協助需要關懷的單位，尤其協會成員在工作之餘以自身專業協助、回饋社會，齊心完成弱勢團體的需求，達到盡善盡美的目標；同時，也感謝市府社會局作為引路人提供捐贈管道。未來市府若有相關需求，協會亦會盡最大心力與能力協助桃園社福單位設備需求。

桃園市室內設計裝修商業同業公會理事長劉靜表示，桃園市室內設計裝修商業同業公會去（111）年募得捐款52萬元用於本次公益活動，其中30萬元作為裝修用途，餘22萬元則另行捐贈其它物資，主要協助較具急迫性的機構，並將分階段改善受贈單位的生活環境，未來也希望支持相關愛心捐贈活動。

社會局長陳寶民表示，桃園市室內設計裝修商業同業公會長期關心弱勢團體，提供物資及傢俱，並結合社團法人台灣室內設計裝飾協會一起投身公益，透過專業設計師的參與，協助提供牆面整補及粉刷、浴廁隔間門扉修繕、洗手台下櫃及大面鏡更換、單人床組、會議桌、電腦桌、洗衣機、衣櫃、收納盒更換等修繕服務，為3個受贈單位提供更舒適宜居的環境，盼能集結社會的愛心，攜手改善身心障礙者及弱勢兒少的居住空間。

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