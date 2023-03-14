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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捐贈300公斤白米助弱勢　副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會

記者郭世賢／基隆報導

近幾年受疫情衝擊及通貨膨脹影響，讓原本經濟弱勢的家庭生活雪上加霜，基隆市「天行者慈善協會」與「天愛社會服務協會」在今（14日）捐贈300公斤白米，希望能夠幫助本市弱勢家戶，代表接受捐贈物資的副市長邱佩琳也肯定兩個善心團體的愛心，一同打造有愛城市。

▲捐贈300公斤白米助弱勢家庭 副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（左1）感謝天行者、天愛協會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

副市長邱佩琳除了頒贈感謝狀給兩個團體，還特別轉達「小愛爸爸」市長謝國樑對兩個協會的感謝之意，並表示政府資源有限，但民間力量無窮，感謝「天行者慈善協會」與「天愛社會服務協會」對弱勢家庭的關懷，更感謝社會團體願意與市府一起努力，讓基隆變成更有愛的城市。

社會處長楊玉欣表示，雖然已經進入疫情末尾聲，但整體社會經濟尚未走出疫情造成的低迷，弱勢家戶因家庭條件限制，影響了工作選擇機會，又因大環境影響讓生活更加辛苦，感謝「天行者慈善協會」與「天愛社會服務協會」有感弱勢家戶生活的不易，特別捐贈白米300公斤，幫助弱勢家戶減輕負擔，感受到社會上的一股暖流。

▲捐贈300公斤白米助弱勢家庭 副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲天行者、天愛協會捐贈300公斤白米助弱勢家庭。

天行者慈善協會理事長李昌萬與天愛社會服務協會理事長張景焱表示，他們長期投入社會公益，除協助弱勢家戶房屋修繕、關懷無家者外，也會定期捐贈生活物資給弱勢家戶及社福團體，希望發揮拋磚引玉的精神，協助社會底層辛苦的弱勢家戶，讓他們可以感受到社會的溫暖。

▲捐贈300公斤白米助弱勢家庭 副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲捐贈300公斤白米助弱勢家庭 副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會。（圖／記者郭世賢翻攝）

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