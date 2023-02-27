義消父子愛三重！平日協助救災　再慨捐「火場呼吸器」

▲ 新北市消防局二重義消陳友賢與其父陳本臣特別捐贈一套「空氣灌充機及防爆氣瓶灌充櫃」 。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市消防局二重義消陳友賢與其父陳本臣，父子倆多年來積極從事社會公益，對地方上更有深厚的感情，近日有感於打火英雄們的辛勞，特別捐贈一套「空氣灌充機及防爆氣瓶灌充櫃」給第三大隊二重消防分隊使用，期盼藉此拋磚引玉。

新北市消防局第三救災救護大隊指出，打火弟兄在火場濃煙密布時無法呼吸，就是靠空壓機灌沖到氣瓶內的空氣來維持呼吸，「空氣灌充機及防爆氣瓶灌充櫃」對於火場兄弟來說相當重要，很感恩陳本臣父子倆慷慨解囊與拋磚引玉。

這次的捐贈是因為陳本臣父子倆，對於社會服務相當有熱忱，對地方更有著深厚感情，在二重義消分隊長房海雄積極協調下捐贈「空氣灌充機及防爆氣瓶灌充櫃」，昨天（26日）傍晚舉辦捐贈典禮，希望社會繼續有善的循環。

第三大隊大隊長陳志德指出，二重分隊轄區範圍於三重區二重疏洪道、頂崁工業區，平時執行各項救災勤務辛勞得力，陳本臣先生為感謝二重分隊全體消防人員多年來在地方上的付出奉獻，特別捐贈「空氣灌充機及防爆氣瓶灌充櫃」一套作為消防救災使用，增進三重區消防救災救難之能量及資源，提高消防救災效率以確保民眾生命財產安全，達到安居、安全及安心的三安環境。