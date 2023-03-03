龍鋒企業捐贈南消四大隊新化分隊救護車　強化救護戰力

▲龍鋒企業林玉柱董事長（左），捐贈台南市消防局第四救災救護大隊新化消防分隊，1部價值410萬元救護車，消防局舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

龍鋒企業林玉柱董事長，捐贈台南市消防局第四救災救護大隊新化消防分隊，1部價值410萬元救護車，消防局舉辦捐贈儀式，有效提升救護戰力，市議員蔡麗青也到場觀禮，對林董事長的義行十分肯定感佩。

黃偉哲市長表示，捐贈代表龍鋒企業股份有限公司林玉柱董事長，目前擔任「大台南警友會」理事長，行善40餘年，長期關注警察、消防人員各項安全福利，對於老人、兒童、身心障礙、低收入戶等社會弱勢群眾之福利照顧有著顯著的貢獻。故鄉在臺南市新化區的林董事長，為回饋故里鄉親略盡一份心力，選擇了性能優異、配備齊全的歐洲頂級品牌救護車，讓鄉親與救護人員的安全獲得充分的保障。

捐贈代表林玉柱董事長所創立之龍鋒企業股份有限公司，自1979年創立以來，秉持著『勤儉、務實、穩健』、『追求完善品質、持續不斷改善』的經營理念，追求企業永續經營及持續成長；除整體營運穩定外，獲利狀況也屢創新高。對於每一位工作夥伴，公司致力於創造良好工作環境、提供學習及成長的空間，以期建構永續競爭力。

市長黃偉哲代表市民感謝林玉柱董事長慷慨解囊，捐贈總價值新台幣410萬元的救護車供緊急傷病患到院前急救使用，近年來隨著人口移入日增，緊急救護案件亦急速增加，這次捐贈的救護車將配發予新化消防分隊使用，車上配置全歐規警示燈、鋁合金醫療器材櫃、救護人員三點式安全帶附滑軌座椅、抗10G重力衝擊擔架、氣流導引微負壓系統…等，因應第一線救護人員需求打造購置，期望可提升到院前急救成功率，即使於疫情期間，也能發揮完善的防護性能。性能優異的救護車、完善的救護設備以及專業的救護技術人員，可以提供市民最好的緊急救護品質，再次感謝林董事長的大愛精神。