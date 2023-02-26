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林菊女與大稻江獅子會捐南投復康巴士　圓兒子生前造福弱勢遺願

▲善心人士林菊女與大稻江獅子會捐贈復康巴士，造福南投縣弱勢族群。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲善心人士林菊女（左2）與大稻江獅子會捐贈復康巴士，造福南投縣弱勢族群。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華20日代表縣府，接受善心人士林菊女與國際獅子會300A1區大稻江獅子會捐贈1部復康巴士，除回贈感謝狀肯定其善心義舉，也表示未來會加強對社區長者、失能者的接送服務，讓長者樂齡健康、在地老化的政見能夠落實，嘉惠更多行動不便的弱勢朋友。

林菊女當天在女兒暨稻江獅子會會長謝如菁的陪同下，至縣府捐贈復康巴士，包括國際獅子會300A1區總監陳金前、國際理事、各分區代表、及大稻江獅子會的獅友們一行近50人，也到場共襄盛舉。

謝如菁表示，會捐贈復康巴士的緣起是因為弟弟的遺願，為感謝在他生病期間往返醫院時的接送服務，媽媽及家人們就決定化悲傷為力量，捐贈復康巴士回饋社會，該車也以弟弟的名字命名為「景學1號」，希望能散播弟弟的大愛。

▲善心人士林菊女與大稻江獅子會捐贈復康巴士，造福南投縣弱勢族群。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，非常感謝林菊女和稻江獅子會秉持善念和回饋的心意，捐助縣府車輛；南投因幅員廣大，加上已邁入超高齡社會，交通接送需求量很高，尤其常因車輛的不足，讓部分民眾無法預約接送服務，有新車加入後，縣府將會妥善運用；未來也會以預算購買更多復康巴士加入接送行列，全力擴展服務規模及品質，把資源投注在有需要的地方，希望能造福更多行動不便身心障礙人士或獨居老人等弱勢民眾。

目前南投縣有20輛復康巴士，縣府另配合中央長期照顧十年2.0計畫，針對縣內失能老人開辦專屬的長照交通接送服務，委託30個民間社福單位做交通接送，計有130輛車。

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