彰化農通報「異常死亡」！缺蛋又禽流感　產地撲殺2萬1129隻土雞

▲動防所撲殺感染禽流感土雞場雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大城鄉1場土雞場3月12日主動通報動物防疫所，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今日動防所防疫人員前往土雞場撲殺2萬1,129隻土雞，並做全場消毒工作。

全台鬧蛋荒，蛋價不斷上揚，上週3月8日大城鄉1場蛋中雞場才因確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，8,011隻蛋中雞全撲殺，今天一場土雞場2萬1,129隻土雞也因禽流感難逃死劫。

動物防疫所提醒，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動物防疫所提醒，養禽場如有異常死亡情況，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。縣政府呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。