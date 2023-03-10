3／20起輕症免關！10大QA秒懂「快篩陽下一步怎麼辦？」

記者李佳蓉、張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫政策，自3月20日起社區民眾與喪葬措施上總計有7項措施鬆綁，包括輕症或無症狀確診者取消強制隔離，改採自主健康管理。不過符合用藥資格者，醫院仍會開立公費口服抗病毒藥物；至於假別方面，以勞工來說，普通傷病假5日內不得扣發全勤獎金。相關規定，《ETtoday新聞雲》也整理QA提供民眾參考。

▲指揮中心宣布自3/20起，輕症或無症狀確診，可取消強制隔離。（示意圖／記者林悅翻攝）

Q：確診者何時可免隔離？

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A：指揮中心說明，自3月20日起，除了符合中重症條件民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。

Q：新制上路，哪些人快篩陽性後仍要就醫？

A：具重症風險因子者，如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全／免疫低下病史者，於快篩陽性後盡速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物。

Q：確診者出現哪些警示症狀要就醫？

A：當出現喘或呼吸困難；持續胸痛或胸悶；意識不清；皮膚、嘴唇或趾甲床發青；無法進食、喝水或服藥；過去274小時無尿或尿量顯著減少；收縮壓＜90mmHg：無發燒之情形下，心跳＞100次／分鐘。請盡速撥打119，或由同住親友接送或自行前往等方式就醫。

Q：確診後也可外出？

A：指揮中心發言人羅一鈞表示，自主健康管理期間，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。

羅一鈞提醒，外出時請全程戴口罩，避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所。請勿與他人從事近距離或群聚型活動，如：聚餐、聚會、公眾集會等。

如須前往醫療院所、探病、就醫或檢查，須遵守醫療應變措施。而同戶同住者日常生活請採取適當防護，包括戴口罩、勤洗手等，保持良好衛生習慣；篩檢陽性民眾自主健康管理期間，避免與其共食。

Q：3/20輕症免隔離「取消哪些措施」？

－輕症強制隔離

－指定處所隔離通知書（居家照護對象）開立

－確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0＋7）

－輕症通報、提供確診數位證明

－確診者簡訊、自主疫調回報

－居家照護遠距諮詢

－確診死亡個案遺體盡速火化

Q：3/20輕症免隔離「維持哪些措施」？

－公費口服抗病毒藥物

－公費清冠一號

－住院需探適當防護措施（經醫師評估維持）

－住院者開立隔離治療通知書（符合病例定義者維持）

喪葬方面於死亡喪葬慰問金及關懷金部分，則調整適用對象

Q：如果確診照常去上班上課，會有罰則嗎？

A：羅一鈞指出，0+n輕症免隔離新制上路後都屬於「指引建議性質」，以宣導為主，民眾若不遵守沒有處罰機制、沒有罰則。

Q：確診請假以何為依據？

A：羅一鈞表示，各單位都有建議採取快篩陽性證明可認定作為請假依據，不需特別跑到醫院或診所開立診斷書，可減少民眾奔波之苦。

Q：新制上路後，還有防疫假可請嗎？

A：羅一鈞表示，各單位的主管對象類別部分都已經有盤點出來適用假別，軍人會給予病假，公務人員給予病假，病假算法從陽性當天算第0天，隔日開始5天病假，包括第0天不列入考績或者年度病假日數計算，保障人員權益，教師學生也不列入缺席紀錄；而家長則可請防疫照顧假

至於勞工用普通傷病假，0日到次日起5日新冠快篩陽性相關的病假是不得扣發全勤獎金。

校園部分，教育部則宣布，建議篩檢陽性輕症或無症狀學生及教職員工，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

Q：無法強制確診者在外戴口罩，民眾如何自保？

指揮官王必勝強調，輕症確診者外出請全程佩戴口罩是建議，也希望大家遵守，而口罩鬆綁政策宣布後民眾可自主佩戴，若不安心仍可以戴著口罩。他表示，現今全球新冠疫情已走到這，人民採用自主防疫態度面對，「我們可以漸漸去想說新冠接近流感，過去在沒有新冠時，流感狀況怎樣，現在漸漸趨近這樣的狀態。」