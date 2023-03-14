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遭隔離新冠確診病患竟趴趴走還砍殺3護士　重判9年4月

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情期間雙和醫院護理師遭砍殺案件，高院重判兇嫌9年4月。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

政府防疫措施即將步入尾聲，不過2年前新冠肺炎疫情剛爆發時，出現一起醫療暴力行為。洪姓男子因確診被隔離在雙和醫院，卻試圖闖出醫院遭護理師發現。洪男當場失控，持刀攻擊3名護理師，其中一人手掌肌腱、神經都被砍斷。高等法院二審14日將男子重判有期徒刑9年4月。可上訴。

判決指出，洪姓男子在2年前疫情剛爆發時，住進雙和醫院負壓隔離病房。而當年5月31日上午，洪男擅自走出病房尋找出口位置，試圖離開，被施姓護理師發現，施女隨即攔阻並出聲禁止洪男離開。洪男情緒失控，拿出身上的檳榔刀攻擊施女要害部位，施女大聲呼救倒地。附近2名護理師見狀，前來幫忙，洪男又持刀攻擊2人，其中一人遭劃傷腹部，跌倒在地，她摔倒後趕緊扶起第一位受傷的護理師逃跑。

另一名護理師則奮力與洪男抵抗，並試圖奪刀，結果身受多處傷害，連右手掌肌腱、神經都被砍斷，影響機能。洪男殺紅了眼，持刀對倒在地上的第三名護理師猛刺，還大喊「憑什麼把我關在這裡！」其餘人趕緊上前制伏洪男。因時值疫情緊繃期間，案發後引起社會恐慌，法務部長蔡清祥當時還針對本案發言，，「嚴加追訴、予以嚴懲。」他指出，防疫期間醫療人員已經非常辛苦，還有人以暴力對待，要予以譴責。洪男遭移送法辦，提起公訴。

一審法院審理期間，洪男辯護律師說他疑似出現加護病房症候群，導致出現譫妄症；而且洪男說自己在病房內看到很多鬼，才會有砍人行為。一審法院不採信，重判有期徒刑12年6月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，根據一審的鑑定報告，認定洪男行為時仍具有辨識能力；另外考量他攻擊護理師時，均針對身體要害部位刺擊，甚至在二人接連倒地並以腳踢、手擋方式閃避後，仍未停止攻擊，可見具有殺人的不確定故意，成立2個「殺人未遂罪」；另外砍傷一名護理師也成立「傷害罪」。全案於14日宣判，高院仍將他重判有期徒刑9年4月。

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