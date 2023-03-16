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屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

▲里港鄉1處蛋雞場染疫，縣府撲殺消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港鄉1處蛋雞場染疫，縣府撲殺消毒。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉1處蛋雞場3月13日主動通報飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，於今(16)日經試驗所確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺13328隻蛋雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

防疫所另同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場40場、跨境高雄2場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

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▲里港鄉1處蛋雞場染疫，縣府撲殺消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣動物防疫所所長李永文表示，縣內養禽場飼養密集，並以屏北地區為高風險飼養區域，蛋雞業者應改變老、中及年輕雞隻同時混養之飼養型態，以避免禽流感病毒一直都存在禽舍中；也呼籲養禽業者應自主風險管理，注意禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，依禽種類別規劃防鳥圍網設施，降低候（野）鳥與家禽接觸風險，並落實人員及各式車輛門禁管制、場區消毒等生物安全措施，可避免因運禽車輛、箱籠及人員頻繁進入場內而增加疫病入侵之風險。

動物防疫所為防範禽流感疫情發生，持續加強高風險養禽鄉鎮所有養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒，並執行養禽場主動監測採樣以即早發現禽流感病毒並採取防疫措施，早期發現即時處置為控制禽流感傳播的重要原則，請業者配合政府各項防疫及監測作為，並主動通報疑似案例，避免疫情擴大，造成更大的損失。

▲里港鄉1處蛋雞場染疫，縣府撲殺消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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