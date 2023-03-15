台南永康警分局首位女性副所長　王詩涵維護治安不讓鬚眉

▲台南市警永康分局首位女性副所長王詩涵就任，她立志維護治安，不讓鬚眉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局大橋派出所、大灣派出所及警備隊等副所長、副隊長，15日發布人事異動，其中大橋派出所新任副所長巡官王詩涵，為永康分局自1985年成立以來，首位女性外勤副所長。

王詩涵從小在永康長大，因對偵查犯罪有興趣，高中畢業考上警專擔任外勤警員，後來通過刑事警察三等特考並在警大受訓後，2020年分發永康分局保安民防組，歷經3年內勤工作表現優異，奉派大橋派出所巡官副所長，

副所長王詩涵表示，她從小就對動漫「名偵探柯南」能將複雜的案件抽絲剝繭，找出隱藏的線索而揪出嫌犯，感到很有興趣，才會在台南女中畢業後，馬上投身警界服務。而當初巡官分發時回到永康服務，就是希望能為家鄉的治安交通盡一份心力，如今獲得長官認可，奉派大橋派出所副所長職務，未來將更努力做好警察工作。

永康分局長甘炎民指出，性平權乃普世價值，也是世界潮流，更是當前警察人力資源政策的重點。大橋派出所位於永康東橋重劃區，轄區住宅大樓林立，為永康區遷入人口數最多的區域，所以大橋派出所在永康分局勤業務量相對繁重，同時該所也是永康分局女性員警比率最高的單位。

王詩涵巡官對警察工作有強烈的責任感，經過內部會議討論，建議外派擔任大橋派出所副所長，期許王巡官就任後除增進歷練，並能發揮女性特質，持續不斷、盡其所能地展現對工作的熱情，協助所長執行承上啟下的派出所副所長工作，盡力達成轄區民眾對治安、交通及為民服務的需求，以成為「優秀警察 無分性別」的最佳典範。