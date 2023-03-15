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雞肉也缺貨！台南必比登名店博仁堂不漲價　四物雞恐變排骨

▲傳承六代專營漢方醫藥的台南市中西區西門路二段1處巷內的「博仁堂」，榮獲2022米其林指南台南必比登推介，是喜歡藥膳料理民眾心中的最愛。（圖／翻攝自博仁堂臉書，下同）

▲▼傳承六代專營漢方醫藥的台南市中西區西門路二段1處巷內的「博仁堂」，榮獲2022米其林指南台南必比登推介，是喜歡藥膳料理民眾心中的最愛。（圖／翻攝自博仁堂臉書，下同）

記者林悅／台南報導

專營漢方醫藥台南市「博仁堂」，原本是百年中藥行，第六代周建文接手後轉型為兼營藥膳餐廳，藥膳餐廳更榮獲2022米其林指南台南必比登推介。但近來隨著「雞蛋之亂」，雞肉價格也是斤斤漲，從去年每隻雞約320元，漲到現在約370-400元之間，有時甚至缺貨叫不到肉，這對以雞做主要食材的博仁堂藥膳料理而言，大大增加其營業成本，業者也正考慮是不是用排骨來取代雞肉，以減輕成本壓力而不漲價，更兼顧藥膳食補的效果，滿足消費者的需求。

▲傳承六代專營漢方醫藥的台南市中西區西門路二段1處巷內的「博仁堂」，榮獲2022米其林指南台南必比登推介，是喜歡藥膳料理民眾心中的最愛。（圖／翻攝自博仁堂臉書，下同）

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博仁堂是台南市第一家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行，前身1961-2000為周智夫中醫診所，2016年底才改裝為現貌，藥行所在的中西區西門路二段300巷原為五條港中的支流關帝港，鄰近街巷仍可看出昔日的歷史紋理。

2000年以周智夫之子周博仁的名字，改為博仁堂中藥舖。販售藥材外，也擅長拔罐、推拿，但因中藥行生存逐漸困難，在周博仁之子，第六代傳人周建文提議下，轉型餐廳與中藥行複合式經營，結合原本的代客煎藥，加上飯菜和肉類，推出家傳藥膳盅品如四物、八珍、十全大補雞湯和養生甜點等，讓消費者能立即享用藥膳食補。

▲傳承六代專營漢方醫藥的台南市中西區西門路二段1處巷內的「博仁堂」，榮獲2022米其林指南台南必比登推介，是喜歡藥膳料理民眾心中的最愛。（圖／翻攝自博仁堂臉書，下同）

且滿室書畫與匾額，印證周智夫當年的聲望與人氣，也象徵醫藥世家傳承六代求新求變的精神。周建文並取得廚師證照，自我精進，又積極行銷，加上媒體報導不斷，使博仁堂成為府城知名旅遊景點，更成為2022米其林指南台南必比登推介名店。

近日不僅雞蛋價格飛漲，雞肉價格也是漲聲連連，為了減輕漲價壓力，業者正考慮以排骨取代雞肉，業者強調，原本店內最熱銷的藥膳四物雞湯，可能就會變成藥膳四物排骨湯，雖然口感和味道略有不同，但不失補湯的原意。

▲傳承六代專營漢方醫藥的台南市中西區西門路二段1處巷內的「博仁堂」，榮獲2022米其林指南台南必比登推介，是喜歡藥膳料理民眾心中的最愛。（圖／翻攝自博仁堂臉書，下同）

▲傳承六代專營漢方醫藥的台南市中西區西門路二段1處巷內的「博仁堂」，榮獲2022米其林指南台南必比登推介，是喜歡藥膳料理民眾心中的最愛。（圖／翻攝自博仁堂臉書，下同）

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