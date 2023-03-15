「瓦破牆倒全雜草」台南10坪爛屋招租...每月1萬　網友猛虧急下架

▲網路社群老宅招租PO文，文中註記是4樓別墅月租1萬元，但房子照片令網友看了不禁傻眼，照片「老宅」破舊不堪引熱議。（圖／翻攝台南式臉書，下同）

記者林悅／台南報導

網路社群近日瘋傳老宅招租PO文，出租的是中西區民權路二段1棟巷內10坪老宅，文中註記是4樓別墅月租1萬元，但房子照片令人傻眼，照片該屋不僅磚造平房，外觀斑駁破舊，屋子後方甚至沒有門，屋內破敗的隔間一覽無遺，屋頂鐵皮還有明顯破洞，引起網友熱議留言：「破厝不等於老宅耶」，而該篇招租文也緊急下架。

臉書社團「台南式」上分享一篇租屋網站上的招租文，文上註記該屋是4樓別墅，沒有裝潢，可作為店面，開價月租1萬元。但提供的照片房子，是一間磚造平房，外觀斑駁破舊，屋子後方甚至沒有門，屋內破敗的隔間一覽無遺，屋頂的鐵皮還有破洞，地上雜草橫生，與出租標的明顯不符，讓網友笑問：「台南老宅經濟正夯？」。

台南式小編也在留言中替老宅寫文案說明指出：「經典老宅，感受府城傳世人文氣息，歲月斑斕的老牆上，刻畫出年邁的流金歲月，放蕩不羈頹廢風，文青最愛，只為獻給更懂的你。」，此言讓網友笑翻熱議，紛紛留言表示：「台南市政府應該聘請小編當發言人」、「那牆壁的裂縫怎麼解釋」、「戰後風格還能寫出如此生動的文章著實令人佩服不已」、「小編要開班授課指導話術嗎」。

這篇招租文受到網友注目熱議，不到1天就吸引5千多人按讚留言，表示：「破厝不等於老宅耶」、「很需要重新裝潢」、「晚上才會變成4樓獨棟別墅」、「這已不是老宅能形容了，簡直是廢墟風了」、「風大一點，連屋頂都會飛走喔」、「這是烏克蘭戰爭風？」、「這是敘利亞風？」、「是不是對老宅有什麼誤解」、「真的是透天厝」，不過該篇招租文已被下架。