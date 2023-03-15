　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5刀猛砍「複製人」！她「頸椎+動脈」全斷噴血亡　兇煞判決出爐

▲台南市善化區男子胡志青，因患有思覺失調症，認被害人李月雲是複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化區胡姓男子，因患有思覺失調症，認被害人李女複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化區50歲胡姓男子，因患有思覺失調症，受幻聽、幻覺之影響，認為平日稱為伯母，實無親屬關係的73歲李姓女子是複製人，2022年8月8日5刀砍死李女，15日台南地院宣判，依殺人罪判他有期徒刑13年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年，本案可上訴。

判決書指出，胡男罹患有思覺失調症之精神疾病，惟無病識感，於2022年8月8日上午8時10分許，在幻聽、幻覺之直接影響下，持家中取得之大型砍刀，前往李女住處，見李女在屋簷下乘涼休息，以李女是複製人為由，持刀猛砍李女頭、頸多處，致李女遭砍斷頸椎、左頸動靜脈、下頷骨及手掌骨，當場慘死。

▲台南市善化區男子胡志青，因患有思覺失調症，認被害人李月雲是複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法院經送衛福部嘉南療養院，就被告胡男精神狀況鑑定，認為被告有「思覺失調症」，為本案行為時，被告因思覺失調症之精神病症，即聽幻覺及被害妄想、關係妄想等直接影響下，使得被告辨識其行為之能力顯著減低。

法官依被告之就醫資料及相關供述，足認被告有明顯聽幻覺、被害妄想、及明顯解構的思想，被告殺人係肇因其罹患思覺失調症之妄想認知，若無因疾病而長期發展出來妄想認知與偏邏輯思考，當不致形成殺人之犯罪動機。

▲台南市善化區男子胡志青，因患有思覺失調症，認被害人李月雲是複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告行為時對於殺人為違法行為，可能非毫無認識，然被告犯案後毫無遮掩或試圖隱蔽罪行之跡象，其心智顯與一般常人有異，足認被告行為時依其辨識而行為之能力（即控制能力），因其精神障礙而顯著降低，原因係源於其個人環境及其與父母均欠缺病識感，未及時獲得治療與定期服藥，且社會機構未能及時主動介入所致，如未予減輕其刑，與罪責相當原則有違，應依刑法第19條第2項減輕其刑。

▲台南市善化區男子胡志青，因患有思覺失調症，認被害人李月雲是複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官指出，身心障礙者權利公約第1 條、第10條、第15條及公約施行法第2 條規定，法院審理時如認被告為身心障礙者，自應確保被告在平等基礎上確實享有生命權，並避免使其遭受酷刑或殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰。

被告坦承犯行，另據鑑定報告內容，可認被告始終並未了解殘酷犯行對他人所造成之傷害，始終未感到後悔，或絲毫歉意，更遑論與被害人和解或賠償等之損失，犯後態度難稱良好，但被告無病識感、且精神病症仍明顯，加上被告家庭支持系統不佳，無從囑被告遵照醫囑，在不規則服藥下，被告精神病症容易復發，被告更生可能性低。

▲台南市善化區男子胡志青，因患有思覺失調症，認被害人李月雲是複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為預防被告再為類似之犯行，危害社會安全秩序，並兼顧人權保護，足認有必要於刑之執行前令入相當處所施以監護，而諭知於刑之執行前，令入相當處所施以監護5年，期於精神病醫院或其他醫療團體內，接受適當看管及治療，以達個人矯正治療及社會防衛之效。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台鐵車站起火！　掉落物「砸中普悠瑪」
首次！英德戰機緊急聯合升空　攔截俄軍機
快訊／國民黨選策會　「10人名單」曝光！
快訊／台鐵也納入！　盧秀燕：299月票全國最便宜
阿喜破尺度「脫到剩內衣褲」　無尊留言對他說：什麼鬼
快訊／全台最大「無印良品」！　700坪進駐百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

故宮南院前轎車「撞統聯再衝分隔島」　瞬間燒成火球...駕駛急逃生

故宮國寶檔案被駭放淘寶賤賣！士檢分案「電腦犯罪專組」偵辦

奧迪休旅車猛撞路邊工程車...四輪朝天翻路中　對向1車慘遭波及

離職員工盜425萬泰達幣　躲梯間登入「WIFI溢波」轉帳

穿大衣進超商摸走2瓶保養液　她辯吃藥「不知道為何要偷」

被逮繼續偷！苗栗鴛鴦盜專竊偏僻宮廟　自製「釣錢」工具

23歲領隊登中央尖山失溫！花蓮黑鷹出動吊掛　歷經亂流成功救援

中華隊輸球太傷心　女球迷恍神鑰匙掉水溝...警所長趴地半小時尋回

5刀猛砍「複製人」！她「頸椎+動脈」全斷噴血亡　兇煞判決出爐

恐怖「電鍋燙」！高雄女慘遭毀容　設計師竟喊：再忍忍…下場出爐

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

全宰寯把善良都給了女兒河睿帥　「今天開始保護妳」為她痛扁狼師

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

故宮南院前轎車「撞統聯再衝分隔島」　瞬間燒成火球...駕駛急逃生

故宮國寶檔案被駭放淘寶賤賣！士檢分案「電腦犯罪專組」偵辦

奧迪休旅車猛撞路邊工程車...四輪朝天翻路中　對向1車慘遭波及

離職員工盜425萬泰達幣　躲梯間登入「WIFI溢波」轉帳

穿大衣進超商摸走2瓶保養液　她辯吃藥「不知道為何要偷」

被逮繼續偷！苗栗鴛鴦盜專竊偏僻宮廟　自製「釣錢」工具

23歲領隊登中央尖山失溫！花蓮黑鷹出動吊掛　歷經亂流成功救援

中華隊輸球太傷心　女球迷恍神鑰匙掉水溝...警所長趴地半小時尋回

5刀猛砍「複製人」！她「頸椎+動脈」全斷噴血亡　兇煞判決出爐

恐怖「電鍋燙」！高雄女慘遭毀容　設計師竟喊：再忍忍…下場出爐

故宮南院前轎車「撞統聯再衝分隔島」　瞬間燒成火球...駕駛急逃生

KIA「EV9旗艦7人座休旅」亮相！3螢幕、座椅能轉向　台灣年底導入

LuxyGirls干擾罰球再開大絕！　親揭「丁字褲抖臀」真相

《黑暗2》結局後宋慧喬與2大元祖女神去約會　甜曬與愛犬Ruby親親照

老人家不識字！亡母頭七「她收到一封簡訊」痛哭　大票人看完鼻酸

龍巖李世聰弔唁會場曝光　擺總裁椅、美酒呈現輕鬆氛圍

故宮國寶檔案被駭放淘寶賤賣！士檢分案「電腦犯罪專組」偵辦

張育成回母校自主訓練！學弟妹瘋搶合照　他展現親和力：感謝支持

完勝統一超　建商「連三吃」高價搶機捷特區土地

國民黨選策會10人名單曝　朱立倫「左右手」傅崐萁、李全教入列

汪「被門簾暗算」傻笑求救　媽媽嘆：你真的是邊牧嗎

社會熱門新聞

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

電梯工扳手24樓墜落　同事抬頭遭插進頭骨　

啦啦隊女神父閃車撞傷　疑惹禍女駕駛找到了

五股角頭母告別式完遵古禮！千人到場還有駿馬

扛48kg女員工摸敏感部位　寵物店老闆遭判刑

當街殘殺已婚牙醫情郎　小三判15年

夫妻泰安賞櫻卻開車到鹿谷深山　失聯9天墜谷雙亡

啦啦隊女神父閃車連2撞送加護　警追白車駕駛

5歲童遭車猛撞肉球似彈飛　滾地狂爬找不到爸媽

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

4倍價賣BLACKPINK票　黃牛被逮

告贏IBM非法解僱光榮離開　前MVP經理要把前妻追回來

更多熱門

相關新聞

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

成功大學今天表示，教育部已核定台南高工併入成大，8月1日掛牌更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱「國立成大附屬南工」，成大附工則停招走入歷史。

台南10坪破舊老屋招租　開價1萬元

台南10坪破舊老屋招租　開價1萬元

台南博仁堂中藥行轉型兼藥膳餐廳受好評

台南博仁堂中藥行轉型兼藥膳餐廳受好評

台南市公共自行車2.0新增13站

台南市公共自行車2.0新增13站

台南市防災教育館、消防史料館拍攝雙語導覽影片

台南市防災教育館、消防史料館拍攝雙語導覽影片

關鍵字：

台南善化砍殺

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

今確定通緝金門二膽兵！　邱國正：其父親確認是本人

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

領獎到一半「裸女衝上台鬧場」！大咖女神當眾怒K她胸部

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面