5刀猛砍「複製人」！她「頸椎+動脈」全斷噴血亡　兇煞判決出爐

▲台南市善化區胡姓男子，因患有思覺失調症，認被害人李女複製人而持刀砍死，台南地院以殺人罪判他13年，並監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化區50歲胡姓男子，因患有思覺失調症，受幻聽、幻覺之影響，認為平日稱為伯母，實無親屬關係的73歲李姓女子是複製人，2022年8月8日5刀砍死李女，15日台南地院宣判，依殺人罪判他有期徒刑13年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年，本案可上訴。

判決書指出，胡男罹患有思覺失調症之精神疾病，惟無病識感，於2022年8月8日上午8時10分許，在幻聽、幻覺之直接影響下，持家中取得之大型砍刀，前往李女住處，見李女在屋簷下乘涼休息，以李女是複製人為由，持刀猛砍李女頭、頸多處，致李女遭砍斷頸椎、左頸動靜脈、下頷骨及手掌骨，當場慘死。

法院經送衛福部嘉南療養院，就被告胡男精神狀況鑑定，認為被告有「思覺失調症」，為本案行為時，被告因思覺失調症之精神病症，即聽幻覺及被害妄想、關係妄想等直接影響下，使得被告辨識其行為之能力顯著減低。

法官依被告之就醫資料及相關供述，足認被告有明顯聽幻覺、被害妄想、及明顯解構的思想，被告殺人係肇因其罹患思覺失調症之妄想認知，若無因疾病而長期發展出來妄想認知與偏邏輯思考，當不致形成殺人之犯罪動機。

被告行為時對於殺人為違法行為，可能非毫無認識，然被告犯案後毫無遮掩或試圖隱蔽罪行之跡象，其心智顯與一般常人有異，足認被告行為時依其辨識而行為之能力（即控制能力），因其精神障礙而顯著降低，原因係源於其個人環境及其與父母均欠缺病識感，未及時獲得治療與定期服藥，且社會機構未能及時主動介入所致，如未予減輕其刑，與罪責相當原則有違，應依刑法第19條第2項減輕其刑。

法官指出，身心障礙者權利公約第1 條、第10條、第15條及公約施行法第2 條規定，法院審理時如認被告為身心障礙者，自應確保被告在平等基礎上確實享有生命權，並避免使其遭受酷刑或殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰。

被告坦承犯行，另據鑑定報告內容，可認被告始終並未了解殘酷犯行對他人所造成之傷害，始終未感到後悔，或絲毫歉意，更遑論與被害人和解或賠償等之損失，犯後態度難稱良好，但被告無病識感、且精神病症仍明顯，加上被告家庭支持系統不佳，無從囑被告遵照醫囑，在不規則服藥下，被告精神病症容易復發，被告更生可能性低。

為預防被告再為類似之犯行，危害社會安全秩序，並兼顧人權保護，足認有必要於刑之執行前令入相當處所施以監護，而諭知於刑之執行前，令入相當處所施以監護5年，期於精神病醫院或其他醫療團體內，接受適當看管及治療，以達個人矯正治療及社會防衛之效。