企業防災再升級　台南安平工業區域聯防暨大量傷患演練

▲台南市消防局第七救災救護大隊，15日與安平工業區世一文化事業股份有限公司，共同辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升公司企業自主防災意識，並強化消防人員救災能力，台南市消防局第七救災救護大隊，15日與安平工業區世一文化事業股份有限公司，共同辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，由第七大隊率所轄消防分隊及世一文化公司全體員工共同參與演練，過程逼真。

世一文化事業股份有限公司為圖書製本出版場所，主要研發0-6歲的幼兒教學產品、7-12歲的優良課外讀物、以及幼兒教育教材、學齡前潛能開發教具等，１年約可出版８百萬冊書籍流入市場，並行銷至全球約40個國家；公司經理人暨安平產業園區廠商協進會副理事長莊士賢非常重視消防安全，積極與第七大隊及所轄德興分隊進行數次場勘研討，希望強化公司員工的防火防災能力。

本次演練除消防隊、企業全體員工共同演練外，鄰近廠區企業義消、內政部消防署高雄港務消防隊安平港分隊亦迅速到達現場加入救援，安平工業區服務中心及廠商協進會也至現場提供後勤補給支援，充分展現工業區內區域聯防機制。另外，本次也加入大量傷病患演練，模擬遇到多數傷患時能適時啟動大量傷病患機制，訓練消防人員在傷病患的分類、先後送醫的順序、與醫院端配合及救護隊能力，在最短時間內，讓傷者依其檢傷分類的程度適時適地就醫。

第七大隊大隊長石家源表示，透過兵棋推演及實兵演練，可使企業自主防災意識更加深厚，也呼籲企業秉持著「自己財產自己護」的觀念，藉由運用消防安全設備及自衛消防編組進行初期應變，將損害降至最低。

消防局局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，不斷推動企業自主防災，幫助企業落實平時預防與災時搶救工作，消防局將持續加強救災技能、推廣防災教育，保障市民生命財產安全，打造更安全的生活環境。