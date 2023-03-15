全文／賴清德批中國文攻武嚇　喊「壯大台灣」選總統

▲賴清德今天上午前往民進黨中央黨部登記總統初選 。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統初選起跑，身兼民進黨主席的副總統賴清德15日上午親自登記參與總統初選，他當眾宣示，面對中國日益增強的文攻武嚇，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，並引用世界棒球經典賽（WBC）的應援口號高呼，「各位國人同胞，此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！」

賴清德今天上午在屏東縣前縣長潘孟安陪同下，親自前往中央黨部，繳交新台幣500萬元保證金，登記參與總統初選，他全程面帶微笑，不時還與潘孟安小聲交談，心情顯得相當輕鬆。

賴清德兩個感謝 宣示打擊「黑、金、槍、毒」

賴清德會中發表談話表示，剛剛已經登記了民進黨第16任總統提名初選，今年1月18號他懷著戒慎恐懼的心情接任民進黨黨主席，希望團結黨內，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民的信賴與支持。

賴清德表達感謝說，感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會期待；更要感謝南投鄉親的支持，在3月4號南投第二選區的立委補選，既給了立委蔡培慧為南投爭一口氣的機會，也給了民進黨重新出發、承擔使命的力量。

賴清德說，今天，他以無比堅定的心，參與黨內總統初選，爭取黨員同志及台灣人民的支持，讓自己站在第一線，率領團隊建設國家、升級產業，造福人民；並且打擊黑、金、槍、毒，建立和諧、安定、公益的社會，讓青年看見希望、壯年實現夢想、老年得到幸福、弱勢者得到照顧。

賴清德喊話：持續壯大台灣 給我機會帶領國家

對於國際關係及未來國家發展路線，賴清德談及，要藉由成功因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所引發的地緣政治變化及供應鏈重組等各種挑戰，讓未來的台灣更智慧、更永續，也更具有韌性，「特別是台灣位於印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，我們一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全」。

賴清德向民眾喊話說，請給他機會帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。他也引用世界棒球經典賽的應援口號高呼，「各位國人同胞，此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP！」