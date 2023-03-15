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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／賴清德今親自登記總統初選　發表「為何參選」談話

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德今天上午將親自登記參與總統初選。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2024，民進黨總統初選本周起跑，身兼黨主席的副總統賴清德15日上午9點30分將親自前往中央黨部登記，完成登記後發表簡短談話，向外界說明為何投入總統大選。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

賴清德接任民進黨主席以來，每周都親自主持黨務主管會報，並積極推動黨務改革，上任至今處理頗受外界非議的台南市議長選舉涉賄案，訂定學倫機制、擴大排黑條款，上周中執會更通過「誠信條款」，不建議現任縣市議員轉戰2024立委選舉，同時，隨著民進黨啟動總統提名作業，賴也啟動黨內整合，昨晚先與總統府秘書長林佳龍及正國會立委等政要晚宴，未來將分批宴請湧言會等各派系成員。

根據民進黨中常會通過的初選時程，將於3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，若非同額競選，且有經協調退選者，將於3月22日中執會提請中執會予以同意，但若是同額競選，賴清德最快3月17日就會確定出線，將再提請中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日舉辦的民意調查。

賴清德本周主持黨務主管會報時說明，他將爭取民進黨的提名，參選2024的總統，並會根據黨的規定， 17日登記結束，若有兩個人以上，必須進行初選，會依據黨的規定來辦理請假。

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