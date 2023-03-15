▲李彥秀批評，蔡英文提早進入待退狀態，賴清德每個位子的任務又只做二分之一。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

核二廠2號機運轉執照於14日到期，供電將少掉近百萬瓩基載電力，電力供應拉警報。國民黨台北市議員李彥秀15日就在臉書大嘆，近期面對嚴重的軍紀問題、通膨問題、七缺問題、國安問題，而總統蔡英文似乎提早進入「2024年後不關我的事」的待退狀態，她呼籲，人民要的是100%負責任的政府與執政黨，不是以50%為標準自鳴得意的賴清德。

核二廠2號機運轉執照在14日到期，供電將少掉近百萬瓩基載電力，電力供應拉警報，本月下旬備轉容量率將降至7％，經濟部長王美花也親上火線強調，新增通霄小型機組及大潭8號機接替，備轉容量合計比核二2號機多，保證到夏天夜尖峰備轉率都不低於7％。

但李彥秀指出，學者質疑大潭9號機，已註定要年底才有機會運轉，甚至去年6月本要上線的大潭8號機，要拖到今年夏天加入供電，這段空窗期是屬於「嚴重缺電」狀態，況且目前水情不穩，不僅影響慣常水力發電，也波及抽蓄水力發電，經濟部現在的做法就是掩耳盜鈴。

李彥秀再提到，近期面對嚴重的軍紀問題、通膨問題、七缺問題、國安問題，不論媒體輿論如何呼籲，蔡英文選擇神隱幕後，任由部會首長在火線頻爆粗口、挨槍擋彈、左支右絀，似乎提早進入「2024年後不關我的事」的待退狀態。而她也批評，讓人無法理解的是，副總統賴清德作為執政黨主席，近日約談民進黨各派系要角，腦袋想的居然是「告訴大家，「他不是『落跑王』，每個位子都有做超過二分之一！」

此外，李彥秀表示，賴清德今天將正式登記參加民進黨總統初選，更是後蔡英文時代民進黨唯一的共主。她強調，人民在意的是，面對蔡英文政府留下來的「爛攤子」，賴清德有何解決之道？有何國政願景？人民不關心賴清德「位置」是否做滿二分之一，人民在意的是能否有充足的電力、乾淨的空氣、安全的環境、足夠的民生必需；人民要的是100%負責任的政府與執政黨，不是以50%為標準自鳴得意的政客。