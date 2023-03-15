他看賴清德經歷　狂讚：總統民選後「最完整訓練」的候選人

▲身兼民進黨主席的副總統賴清德前往民進黨登記總統提名初選 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德15日上午親自登記參與總統初選，同黨立委鄭運鵬指出，賴清德從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、副總統一路到現在，是檯面上各光譜、政黨參選人最經得起檢驗的，「祝福賴清德選務順利，為國服務！」

鄭運鵬說，賴清德以相關資歷來看，他是總統民選後，最完整訓練、接受檢驗的候選人。整體來說，民意代表、行政首長資歷完整，加上副總統任內不容易地在美日等友邦大國的往來上得到友誼及信任，資歷完整且「內外兼修」。

賴清德今天上午在屏東縣前縣長潘孟安陪同下，親自前往中央黨部，繳交新台幣500萬元保證金，登記參與總統初選，對於為何投身2024總統選戰，賴清德說，今年1月18日他懷著戒慎恐懼的心情接任黨主席，希望團結黨內，擦亮「勤政、清廉、愛鄉土」的招牌，他以無比堅定的心參與總統初選，期盼能夠站在第一線率領團隊，建設國家、升級經濟、造福人民，並且打擊黑金槍毒，建立一個和諧安定的社會，讓年輕人看見希望，讓壯年人實現夢想。

賴清德強調，必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全，「請給我機會帶領國家、團結國人，一起拚經濟、護民主、強國防、保和平」。他高呼，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP！」