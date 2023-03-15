宏都拉斯為求金援早跟大陸磋商　中共疑針對蔡英文4月出訪出招

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

在總統蔡英文4月將出訪中南美洲友邦，並規劃過境美國紐約、洛杉磯之際，我國中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。對此，涉外人士僅表示，不排除是中共針對總統出訪出招。

卡斯楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。對此，外交部發言人劉永健稍早表示，外界關注的宏都拉斯新聞，外交部尚在了解當中。

事實上，宏都拉斯對我友邦態度反覆已是常態，卡斯楚昔日於總統大選曾表態，如果當選，就會和中華民國斷交並與中國大陸建交；不過，在去年1月就職，成為宏都拉斯首位女總統，當時我國還由副總統賴清德以總統特使身份出訪，參加宏國總統就職典禮，而卡斯楚當時還公開表態盼兩國能繼續維持邦誼。

但是，一直到今年1月份，宏都拉斯態度疑似動搖，傳出中國大陸再次出手，當時卡斯楚（Xiomara Castro）的丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）就對外表態，宏國應恢復與中國的外交關係；同時，宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）也尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，並且開始跟中國外交部副部長謝鋒進行磋商。

為此，我外交部為鞏固邦交關係，在美方協助之下，在1月份共同出手協助宏都拉斯因應疫情衝擊，參與美國國際開發總署（USAID）與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」。

不過，在蔡英文即將於3月底4月初出訪中南美洲友邦，並規劃過境美國紐約、洛杉磯之際，卡斯楚（Xiomara Castro）又透過推特發表聲明，指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。涉外人士表示，這不排除是北京方面，針對總統出訪出招，後續狀況還有待外交單位確認。