快訊／賴清德登記參選　高呼「Team Taiwan」：給我機會帶領國家

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德15日上午親自登記參與總統初選，他發表簡短談話說，期盼能夠站在第一線率領團隊，建設國家、升級經濟、造福人民，並且打擊黑金槍毒，建立一個和諧安定的社會，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！」

▲民進黨主席賴清德今天登記參與總統初選。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

賴清德今天上午在屏東縣前縣長潘孟安陪同下，親自前往中央黨部，繳交新台幣500萬元保證金，登記參與總統初選，他全程面帶微笑，不時還與潘孟安小聲交談，心情顯得相當輕鬆。

對於為何投身2024總統選戰，賴清德今天說，剛剛已經完成民進黨總統初選的登記，今年1月18日他懷著戒慎恐懼的心情接任黨主席，希望團結黨內，擦亮「勤政、清廉、愛鄉土」的招牌，感謝中執會推動黨務革新，積極回應社會期待，更要感謝南投鄉親給予立委蔡培慧「為南投爭一口氣」的機會，也給予民進黨重新出發、承擔使命的力量。

賴清德說，他今天以無比堅定的心參與總統初選，期盼能夠站在第一線率領團隊，建設國家、升級經濟、造福人民，並且打擊黑金槍毒，建立一個和諧安定的社會，讓年輕人看見希望，讓壯年人實現夢想。

賴清德強調，必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全，「請給我機會帶領國家、團結國人，一起拚經濟、護民主、強國防、保和平」。他高呼，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP！」

根據民進黨中常會通過的初選時程，將於3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，若非同額競選，且有經協調退選者，將於3月22日中執會提請中執會予以同意，但若是同額競選，賴清德最快3月17日就會確定出線，將再提請中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日舉辦的民意調查。

賴清德本周主持黨務主管會報時說明，他將爭取民進黨的提名，參選2024的總統，並會根據黨的規定， 17日登記結束，若有兩個人以上，必須進行初選，會依據黨的規定來辦理請假。