快訊／基隆港傳落海意外！1男漂浮海面　消防+民眾合力救援

宜蘭縣長林姿妙涉犯圖利、財產來源遭檢方起訴，宜蘭地方法院從昨(13)日起召開連2天準備庭，14日上午9時許林姿妙穿著跟昨天一樣的「戰袍」出席，約1小時後結束，離去前強調「人在做天在看」，自己絕對清白沒貪汙。