快訊／基隆港傳落海意外！1男漂浮海面　消防+民眾合力救援

記者郭世賢／基隆報導
基隆市傳落水意外！民眾於今（14）日上午發現在基隆港C2碼頭，竟有一名年約70多歲的男子漂浮在海面上，基隆港務消防隊9時48分獲報，派遣人車火速趕抵現場，警消與民眾合力將落水男子救起，所幸意識清楚，由救護車送往部立基隆醫院救治，至於落水原因，警方正進一步了解中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
▲基隆港傳1男落海意外。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市傳落水意外！民眾於今（14）日上午發現在基隆港C2碼頭，竟有一名年約70多歲的男子漂浮在海面上，基隆港務消防隊9時48分獲報，派遣人車火速趕抵現場，警消與民眾合力將落水男子救起，所幸意識清楚，由救護車送往部立基隆醫院救治，至於落水原因，警方正進一步了解中。
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