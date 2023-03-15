基隆新市政大樓「轉彎」政策　謝國樑：和民間打造東岸商辦樞紐

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（15日）主持「新市政大樓民間合作開發」記者會，謝國樑表示，考量財政負擔，結合民間力量創造多贏，合作開發為複合型商辦使用，同時以「轉彎」形容新市政大樓政策轉變，因應捷運可能負擔更多的經費所做的暖身準備。

▲基隆新市政大樓結合民間打造東岸商辦樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者會中，公布新市政大樓定位「東岸商辦樞紐」，基地原規劃為市府新市政中心，工程經費達36.5億元，惟市府財政能力有限，考量該基地屬商業區，結合以商業發展為主，活化土地籌措財源，繁榮東岸商業發展，創造在地就業機會。

謝國樑指出，公共建設有物調波動影響，捷運建設經費相對調高，市府預估新市政大樓在物調波動後，將調整為55.12億元，他曾在2022年12月詢問財政處，當時回復中央補助約3成，市府自行負擔7成即約38.5億元，若未來5年再加上捷運負擔經費，恐增加舉債上限及負債。

▲基隆市府都市發展處長謝孝昆（左）表示，新市政大樓基地即屬商業區，基地面積0.44公頃，容積率560%。

市府考量在不增加負擔下，建設新市政大樓，提出不再編列經物調波動後的新市政大樓預算55.12億元，參考「新北第二行政中心」或「新北市新店行政園區」，結合民間力量，合作開發朝向「複合型商辦」辦理，部分空間可提供市府辦公空間使用。

謝國樑表示，目前新市政大樓基地即屬商業區，未來主要引進最好企業廠商和地方合作，導入商辦也增進基隆就業機會，在大樓低樓層空間引進零售與生活相關產業進駐，改變周邊區域生活機能。

▲基隆市長謝國樑以「轉彎」形容新市政大樓政策轉變。

謝國樑在記者會中，以「轉彎」形容，新市政大樓政策轉變，因應捷運可能負擔更多的經費所做的暖身準備，他強調，交通處交通規劃科目前負責各類交通規劃，若要負責捷運建設會捉襟見肘，市府在2023年追加預算中，會編列1000萬元成立捷運辦公室，為捷運將來進入基隆，進行各項前置的準備工作。

都市發展處長謝孝昆表示，這塊基地使用分區是商業區，基地面積0.44公頃，現況方正並三面臨路，權屬單一為基隆市政府所有，容積率560%，等同於台北市第三種商業區，開發量能潛力高，未來是基隆公私協力新典範，搭配郵輪泊靠，形塑中正路成為東岸景觀大道，為基隆都市再生帶來新契機。