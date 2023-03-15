亡父冰醫院太平間10年！貧女再度放鳥　哭曝拒絕社會幫助原因

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！張姓老翁2012年於榮總醫院病逝，連姓長女經多次通知，羅織各種理由拒領回亡父遺體，院方不得已只好提告，連女被依遺棄屍體罪起訴。去年11月法院首開庭，連女哽咽允諾法官「12月20日一定將父親遺體領回」，豈料竟又放亡父鴿子，（今）15日法院再度開庭，她否認罪名，且再度承諾4月底會處理好。

▲北市張姓老翁2012年病逝於榮總，其大女兒甚至羅織理由迄今拒領回亡父遺體。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地院今行準備程序庭，就犯罪事實，詢問連女是否認罪並列出爭點，是否有遺棄屍體犯意。

65歲連姓大女兒否認罪名說「我只是經濟上比較困難，大概4月前可處理好」接著表示，醫院說要幫助，但這是自己的事，所以不需要醫院幫忙，主要是醫療費太貴，因此籌措費用時被影響，希望法官能多給點時間。

法官也嚴肅回「案子要進審理了，妳這個拖太久，說的都跟上回一樣」，並詢問坐在被害家屬席的連姓胞妹，有沒有要幫忙處理。

連姓胞妹無奈說「我左眼看不見，找不到工作」家中共4姊妹狀況都不好；連女見妹回應，心疼搶話說「4月底一定處理」，接著激動哭著說，自己年紀大，若接受社會幫助，會沒有時間跟能力把人情還完，加上借錢比登天還難，真的不想父親下輩子出生還要再還人情。

法官諭知準備程序終結，全案候核辦。庭後，記者上前詢問連女是否需要幫忙，她則急忙拉著記者的手，請求不要報導，否則全家族都沒臉，並再次強調4月底真的會把事情處理好。

全案起源於，張翁2012年5月3日病逝於台北榮總醫院，連女卻羅織各種理由拒絕領回遺體，導致張翁大體至今仍放在醫院太平間，迫使院方於2020年報案提告。

榮總也指出，連女多次允諾會處理，但卻以各種理由推託或稱沒有能力處理，且聲稱有關父親一切後事都由她處理，其家屬無能力負責，院方致電給連女3名胞妹後，3人口徑一致表示都是姊姊下令，其他人不能出面處理。

檢方偵查後，依遺棄屍體罪嫌，與民法中「子女應孝敬父母」之精神及風俗習慣，認連女有殮葬義務，再以遺棄直系血親尊親屬，建請法院加重刑責。