重機聲浪吵死鄰居！騎士頭部被「巴蕊」　他取暖⋯網友逆風開罵　

記者吳奕靖／高雄報導

13日晚間19時左右，仁武分局澄觀所獲報，仁武區名山六街發生民眾糾紛案。員警獲報後趕赴到場，22歲的黃姓男子告訴警方，他牽重機車從家中出門時，遭鄰居51歲的孫姓男子渾身酒氣徒手巴頭，但他頭戴安全帽，因此並未受傷。

▲黃姓男子被鄰居用手「巴頭」 。（圖／翻攝爆料公社）

警方到場後雙方已無糾紛，員警現場告誡約制孫男，並告知黃男相關報案權利，如有需要可循正式管道向警方提出傷害告訴，黃男現場表示暫不提告。

▲黃姓男子被鄰居用手「巴頭」，黃男父親拿棍子出來理論。（圖／翻攝爆料公社）

不過事後黃姓男子把影片放到知名網路社團《爆料公社》，同時表示「請問這個可以提告什麼呢？14日昨天晚上7:00本人我要出門去上課，隔壁鄰居像發了瘋似的覺得我的車子很吵，直接從他家衝出來，往我的頭部直接用力的打下去，我當下覺得有夠莫名其妙，也有報警了，當天晚上也到長庚醫院開診斷證明，對方這個行為可以提告什麼嗎」？他還加註對方應該有喝酒。

可是底下網友風向變了，開罵黃姓男子，認為他「只po對自己有利片段，後面父親拿棍子後續為何不敢放上來」、「蠻討厭這種自私自利的吵死人的車主」以及「是否也該自我檢討一下呢」。