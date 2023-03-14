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中年爸爸YT都在拍露營　鄉民酸「秀裝備」！人夫曝真相…一票點頭

▲▼露營,野外求生,帳篷,休閒娛樂。（圖／記者施怡妏攝）

▲近年露營活動正夯。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人在假日都會藉由出外踏青，或露營來放鬆心情，也掀起了一波露營風潮，一名網友表示，最近在YouTube頻道上，看到很多中年爸爸拍攝的影片，10個有8個都對露營有興趣，讓他很震驚，好奇問「露營是中年爸爸很潮的興趣嗎？」文章曝光後隨即掀起討論，釣出人夫分享經驗。

原PO在PTT發文，「露營在中年爸爸圈是很潮的興趣的卦？」在YouTube觀察很多素人中年爸爸的影片，發現一個有趣的現象，影片內容除了親子紀錄、修繕或是3C開箱，大部分都對露營很有興趣，「10個有8個的興趣都是買很多裝備去露營」，因此很好奇，露營在中年爸爸圈是一件很潮的事情？

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對此，網友認為就只是在秀而已，「中年人最愛秀裝備」、「露營可以同時秀財力、老婆、家庭力，表示自己是勝利組的一種方式」、「現在露營沒個幾十萬的設備不敢出現在營區」、「露營就有錢人的軍備競賽之一」、「秀裝備啊，年輕人買不起，反而中年人有閒錢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友露營過一次後，就不想再去了。（圖／翻攝自PTT）

然而，不少露營過的人都搖頭，「去一次就不想去了，搞得跟搬家似的，而且白天熱到快融化」、「不如去走步道」、「可以訓練小孩，但真的很累」、「要想盡各種辦法在外面弄各種不一樣的三餐，好累」、「真心累，行前準備跟回家後整理，一個周末就沒了」、「回家還要收裝備，隔天疲憊繼續社畜」。

底下也釣出人夫留言，藉由露營活動讓小孩接近大自然，「因為都市的小孩住大樓不能跑不能叫，假日去賣場也不能吵到別人，所以假日去露營已經是唯一比較能讓孩子做點符合自己年紀的愛好，父母也能順便放空看看大自然的共好休閒活動了」、「帶小孩去玩啊，接近大自然」、「一群家庭出去，就是可以讓小孩子在大自然環境中自己玩成一片，遠離3C，的確是平常難得的體驗」。

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