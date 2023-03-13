預賽最悲情隊伍是誰？鄉民點名「它」：像從天堂掉到地獄

▲中華隊預賽最後一場敗給了古巴隊。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

世界棒球經典賽開打，不少人都重拾對棒球賽事的熱情，緊盯大螢幕。昨（12）日台灣不敵古巴敗北，而義大利也以7比1擊敗荷蘭隊，預賽A組確定由古巴和義大利晉級，對此結果也引發網友熱議。

一名網友在PTT以「 荷蘭會不會變A組最大的輸家 」為題發文，表示荷蘭連兩屆WBC四強的身分獲得賽程禮遇，一開始也的確展現A組最強的二連勝。結果現在看起來晚節不保，像「從天堂掉到地獄」。

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原PO也指出，其他隊都各有收穫，「古巴隊晉級，台灣買完後又可以去日本採購；義大利準備帶咖啡機去東京了；巴拿馬則獲得WBC的歷史首勝；台灣雖然最後一名，但換血成功也找回球迷的感動」，直呼「荷蘭在這次小組賽是不是最慘的？」。

貼文一出也引起網友們熱烈討論，不少人表示，「前兩屆四強 本屆又二連勝開局氣勢超強 結果...」、「如果荷蘭淘汰，真的是從天堂掉到地獄」、「荷蘭先2勝上天堂，古巴先2敗掉到地獄，結果...」、「前兩天荷蘭還說要提前派人去日本情蒐 現在不用了」。

但也有人點出，他們根本不是最慘，「不會 因為不用打資格賽」、「至少下一屆，不用打資格賽」。

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