路上超常見！台灣男生八成「1髮型」　網曝關鍵大推：別做怪

▲有人發現，很多台男的髮型都是「兩側推高+斜瀏海」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣男生幾乎都留「這種髮型」？有網友最近在找理髮廳，發現很多設計師幫男生剪的作品，就是用電剪將兩側推高，要不然就是平頭，很少看到中長髮。不少人一想也狂點頭，「真的一堆這種。」也有人點出台男確實比較適合推高，曝光關鍵引發熱議。

這位網友在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「台男理髮484只會兩側推高啊？」說他最近在找理髮廳，有很多店名是Barber shop的，作品幾乎都是用電剪推高兩側頭髮，要不然就是平頭，很少看到中長髮髮型。原PO就不解，到底台男多愛剪兩側推高？現在這樣感覺跟髮禁一樣，大家髮型都一樣。

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就有人也頗有感，「還有斜瀏海」、「剪500（元）的跟剪100（元）的都只會兩側推高啊」、「再熱一些，光頭預備」、「台灣剪髮都走歐巴路線，日系超少」、「我的隨機經驗，女設計師的審美沒那麼愛推，男設計師就推的跟喝水一樣順手。」

不過，一票網友反而推這種造型，「看臉吧？長不帥不如剪短點還比較乾淨」、「兩邊沒剪短就一定要燙或抹髮蠟，不然醜死」、「寸頭要好看也不容易，要看頭型跟臉，中長髮不整理更醜，亂油臭」、「清爽有型好整理，尤其亞洲人髪質偏硬，不推的話留長後兩邊都會炸開來。」

▲不少人反而認同台男兩側推高就好。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

還有男網友紛紛現身說法，「台灣潮濕悶熱，中長髮很痛苦」、「熱得要死留中長髮？」「我推高只是因為戴眼鏡比較方便一點，頭髮長了很多都是往兩邊噴的，所以乖乖剃掉清爽又涼快」、「中長髮要梳理要會吹型」、「啊我就長得醜啊X！不想做怪」、「除非真的很帥，基本上還是以方便好整理就好」、「其他髮型起床先整理半小時啊！」