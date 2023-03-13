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一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊連打3天還晚接午。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽A組預賽落幕，中華隊「晚接午」的賽程引爆國人怒火，而承辦單位「悍創運動行銷」也成了眾矢之的，網友痛批「超瞎，地主國中華隊晚接早」，就有網友拿出B組賽程表指出，同樣是主場，日本隊每一場都可以休息24小時再出賽，反觀中華隊，明明有主場優勢，卻排了爛賽程，貼文掀起熱議。

原PO在PTT發文，「臺灣是唯一自排爛賽程的地主國嗎？」主場優勢本來就是主辦權國家應該有的好處，接著貼出B組的賽程表，身為地主國的日本，四場比賽分配平均，每場都可以休息24小時後再上場，而且比賽時間都是晚上。

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反觀台灣，連打3天甚至還「晚接午」，原PO氣炸直呼，「如果連這點優勢都沒有辦法，去爭取個屁主辦權，複製貼上啊，別人可以為何臺灣不行？臺灣是唯一自排爛賽程的地主國嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言，「排爛了，悍創也賺爛了」、「不只是晚接午，偏偏對上的是，前一天休息的滿血球隊」、「休不到一天打古巴，很難贏啊」、「四連戰會累，但是起碼休息要夠，晚接午休息怎麼會夠」、「遇到奸商沒辦法」、「荷蘭那個賽程多香阿，為了票房笑死」、「四場晚場，結果可能不一樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲日本隊的賽程超完美。（圖／翻攝自PTT）

球迷湧進臉書留言抗議賽程爛，悍創表示，去年4月開始努力協調賽程，無奈大聯盟說的算，「球迷如果需要宣洩缺口，我們概括承受。」

然而，有球迷挖出悍創總監高偉凱接受節目《嗆新聞》的片段，主持人黃暐瀚發現，中華隊的賽程幾乎都是打晚上，於是開口詢問「這是有特別安排的是不是？」高偉凱也坦承「對…對」，之所以會這樣安排，第一原因是主場、第二則是票房考量，考量到台灣球迷的看球習慣，才會這樣安排。

後來黃暐瀚進一步看賽程，發現中華隊11日晚間比完賽，12日中午又要接著與古巴比賽，直言「欸！這有點硬欸，你禮拜六晚上7點打完，打完也都10點多了耶！然後睡一覺以後，第二天中午12點又要打古巴」，且這樣賽程看下來，古巴休息了2天，中華隊則是晚間打完球又接中午的比賽。

黃暐瀚感到不可思議，詢問賽程是如何安排，高偉凱則回答，是大聯盟當時排出的賽程，公司有針對這方面來回確認、徵詢，對方的回覆則是，希望在台灣打球時，是有公平的制度，因此賽程當中，其他隊也有交錯的狀況。

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