網瘋傳「1張棒球照」控古巴投手抹油！拍攝者曝真相打臉：根本無關

▲網路瘋傳這張照片，拍攝者已發文澄清。（圖／Jordan`s Zone 2.0授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊昨（12）日中午對上古巴隊，當時有工作人員注意到，古巴隊樂天桃猿新洋投雷法（Elian Leyva）褲子黑黑髒髒的，懷疑有塗抹外部物質。消息一出，就有網友轉貼一張「有髒汙的棒球」，直指是古巴投手抹油鐵證；不過事實並非如此，拍攝者出面澄清，「這張照片是巴拿馬古巴戰接到的界外球」。

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▲裁判檢查古巴隊球員手套 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊總教練林岳平昨日表示，有發現雷法投球後頻繁摸褲子和皮帶，「呈現黑色物質以及雜質，加上前2局變化球很犀利，想確認是否有外來物質。」還有工作人員看到雷法的褲子後，表示「很明顯是黏黏的東西，髒髒黑黑的，還有東西流下去」，且球跑得很奇怪，感覺不太尋常。

對此，古巴總教練強森（Armando Johnson）賽後表示，「檢查之後，沒查到任何進用外部物質」，後來是因為投手的手指動彈不得，不那麼順暢，「所以才讓他下場」。另根據大聯盟官網顯示，雷法當時是因傷退場。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Jordan`s Zone 2.0）

不過，網路上卻瘋傳一張有髒汙的「棒球」照片，甚至還有人直指，這就是古巴投手抹油的鐵證。事實上，該張照片是由粉專「Jordan's Zone 2.0」的經營者所拍攝，他早在幾天前就已發布過該圖。

「Jordan's Zone 2.0」文中表示，這張照片是「巴拿馬古巴戰接到的界外球」，投手是巴拿馬的葛瑞亞（Javy Guerra），打者是古巴的孟卡達（Yoan Moncada），「我前幾天就發過了，大家不要以訛傳訛，有一說一」。他也在PTT上強調，就算投手真的有抹油，也與古巴無關，當時他只是覺得「濕濕黏黏的」很新奇，怎料卻被移花接木，真的很無言。

▲拍攝者澄清，這顆球和古巴無關。（圖／翻攝自PTT）

不少網友得知真相後也表示，「翻車」、「沒錯！真的有在移花接木」、「不過真的很好奇這到底是啥」、「棒！還原真相」、「推，主審都檢查過了，還一堆在帶風向」、「這照片背景很明顯吧」。

本文經「Jordan's Zone 2.0」授權引用