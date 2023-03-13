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對岸廣播蓋台台灣　陸委會一個月內提出解決方案

▲▼立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立法委員賴品妤、林靜儀13日在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱太三時，分別提到了中國大陸廣播電台對台蓋台、滲透統戰的情況。對此，邱太三承諾，會在一個月內邀集相關單位開會，針對此情況提出一個基本的方案，再報上層看如何處置。

賴品妤表示，她上周接到一個陳情，有民眾家中的長輩開車行經新竹、苗栗、想收聽台灣的本土電台，可是卻收不到，反而收到中國的好幾個電台，而且都是統戰內容，在述說中國的對台政策，例如中國把台灣青年當成家人照顧，甚至出現了「以台引台」等，企圖呼籲台灣青年「一個拉一個」招募更多台青赴陸的言論。

▼民眾稱在台灣收到對岸廣播。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼賴品妤質詢資料,對岸廣播電台蓋台。（圖／記者蔡紹堅攝）

賴品妤提到，她第一時間就聯繫了NCC，對方的回覆是說，竹、苗離福建比較近，所以相關波段如果沒有台灣電台節目，就容易收到中國內容，並強調這是無線電的特性，中國也會收到我方的內容。

賴品妤認為， NCC的回應根本是鬼話連篇，甚至試圖要搪塞民眾、立委，「NCC當時說竹、苗離中國比較近，但後來我去調查，明明就是全台都會收到相關內容，而且是橫跨AM到FM。

賴品妤說，她要過來質詢之前，才在辦公室測試過，結果直接就能聽到「台海之聲」。

林靜儀也說，她之前在台北搭計程車，就有司機在聽中國的廣播節目，而且乘客上車之後沒轉小聲，還刻意轉大聲，「這已經是協力行為了啦，就是要讓乘客上車跟著聽這些中國來的資訊。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

對此，邱太三回應，確實有注意到中國對台透過廣播系統的滲透跟干擾，基本上大概有兩種模式，第一個就是直接從大陸發功率（蓋台），第二個就是台灣的廣播電台受託製播對方的節目，「這兩種是不同的處理模式，如果台灣的電台播大陸的內容，違反兩岸條例的規定，基本上由文化部會針對電台處罰。」

邱太三說，如果是對方發過來的功率（蓋台）的話，在金門、馬祖就曾經出現過，政府也曾進行討論，可以反制回去，或是進行干擾。

邱太三強調，他們一個月內會召集相關單位，就剛才提到的問題，要求先去規劃基本的處理方案，包含要不要修法等，最後再報上層看要如何處置。

▲▼賴品妤質詢資料,對岸廣播電台蓋台。（圖／記者蔡紹堅攝）

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