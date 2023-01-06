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搭自強號　車廂響起「1句廣播」嗆白目乘客！眾人讚爆霸氣車長

▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO搭自強號聽到車長霸氣廣播。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭火車應該要注意自己的音量和行為，盡量不要造成他人困擾，但最頭痛的事，反而是來自別人的干擾！就有網友日前搭車時，聽到車廂內響起車長廣播，內容1句話讓他驚呆，「第一次聽到火車內廣播說『講話大聲吵到別人，是很沒水準的』」，忍不住發文大讚，「就是要這麼直接」。

這位網友在Dcard匿名發文，「今天北上的自強車長廣播 好棒」，說他第一次聽到廣播呼籲「講話大聲吵到別人，是很沒水準的」，不禁在心裡豎起大拇指，「就是要這麼直接，讚！」就有人也直呼，「廣播好帥」、「就是要這麼直接，那些人才會聽得懂啦！」

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有網友則留言分享各種霸氣廣播，「我搭130自強，車長也有廣播『你附近的旅客不會在意、也不想知道你們的談話內容是什麼』，喔X太帥氣了吧」、「某一班也很屌，車長是個女生，結果車廂裡面有人抽菸，她直接廣播說『請不要當個沒水準的人在車廂內抽菸』，我聽到就覺得好勇喔」、「還有看到車長到車廂，勸導坐地上的大媽。」

不過看到貼文後，更多人則是默默拭淚，「只有國營（鐵飯碗）的才敢這樣維護正義、得罪白目顧客，如果是高鐵絕對只能夠低聲下氣，把那群白目的乘客寵得更加白目」、「哭，話說機場捷運有這種嗎，每次遇到爸媽帶小孩我真的瘋掉。」

還有過來人直怨，每次搭台鐵都像是在賭運氣，「之前連3次搭台鐵，都遇到隔壁的人講話很大聲，不然就影片聲音外放，還遇到小孩踢椅背。後來都改搭高鐵，不懂為什麼水準會差這麼多。」留言中有網友則建議，「下次建議可以簡訊0921-765-125，車次、車廂還有要通報的內容，台鐵就會通知車長處理了。」

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