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學測突亂入回收廣播！考生聽5分鐘被洗腦　里長道歉：沒接到通知

▲▼112學年度學測鬧出里長廣播干擾學生考試的意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄中正高中為學測考場，考試時卻傳來附近里長的廣播聲。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

112學年度為期3天的大學學測於本月13日登場，昨(14)日高雄卻有考場傳出英文考試時，突然傳出里長的廣播聲，持續放送5分鐘，害考生無法專心。而劉銀連里長也出面道歉，表示未接獲大考通知才會廣播。

高雄中正高中為學測考場之一，考試第二天進行到英文科時，突然出現廣播被打開的聲音，接著開始長達5分鐘的回收通知，遭到考生控訴受到影響。

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▲▼112學年度學測鬧出里長廣播干擾學生考試的意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劉銀連里長出面致歉。

有考生家屬透露，當天天氣很熱，但沒開冷氣也沒開電風扇，教室都只有開窗戶，如果當時出現廣播聲，學生必定會受到影響；還有其他家屬表示，當天孩子回家有反應聽到很明顯的廣播聲，幸好當時並不是考聽力，所以沒有太大影響，還可以理解。

當時廣播的正義里里長劉銀連出面道歉，稱由於年關將近，準備進行大型垃圾清運，所以才會開廣播通知搬運時間，不知道當時正在考學測，當接獲校方打來電話要求停止廣播，他們也趕緊關閉，廣播器附近也貼上公告提醒這兩天不得使用。

不過，里長也無辜表示，並未接獲學校或教育局通知學測停用廣播一事，有提早通知的話，他們必定會遵守規定。

▼廣播到一半時里長接獲校方通知，趕緊暫停，並貼上公告提醒勿使用廣播器。

▲▼112學年度學測鬧出里長廣播干擾學生考試的意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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