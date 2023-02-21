　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大車廣播「車輛右轉彎」違規挨轟！交部軟化　「將進一步研議」

▲▼公路總局粉專宣導大車加裝大聲公廣播倒車或右轉車違法，引發網友圍剿。（圖／翻攝「公路總局：公路人」）

▲公路總局粉專宣導大車加裝大聲公廣播倒車或右轉車違法，引發網友圍剿。（圖／翻攝「公路總局：公路人」）

記者李姿慧／台北報導

不少大車安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」，避免內輪差事故，公路總局臉書日前宣導不可加裝，引發網友圍剿，質疑不食人間煙火，交通部當時回應會評估是否修法。交通部今(2/21)再度指出，將在符合噪音管制下，會同業者參考國際規範進一步研究。

公路總局臉書粉專「公路總局：公路人」日前宣導大型車轉彎及倒車裝置不可以安裝大聲公，指出經常在路上聽到車輛發出「嗶嗶嗶嗶嗶嗶」，這是車輛轉彎與倒車警示音，提醒大家注意車輛現況，不過有大型車加裝大聲公放大聲音，提醒絕不能自行加裝大聲公，驗車時不能通過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過該宣導引發網友圍剿，有網友說自己大車有裝大聲公，光是倒車，效果就超好，在市區轉彎時，很明顯機車騎士都知道。還有網友說，質疑法規卻跟不上時代，不食人間煙火。

交通部今發新聞稿表示，現行大型車輛依規定應裝設轉彎及倒車警報裝置，透過國際間相同使用的間歇式聲響可跨語言隔閡，以提醒用路人注意車輛行車動態。近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題相關意見，交通部會在可提醒用路人注意、符合噪音管制規定下，會同車輛專業機構及公路總局參考國際規範邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

由於路口附近為交通繁忙且極易發生車禍事區域，交通部表示，大型車輛使用蜂鳴器，提醒其他駕駛人及行人注意其轉彎及倒車動態，對於提升行車安全、降低事故率顯有助益，因此國內要求大型車輛應裝設轉彎及倒車警報裝置，聲響應為間歇式，間歇頻率同方向燈。110年間有再調整降低音量上限值且允許設置暫停功能，駕駛人可於不妨礙行車安全之情況下，依照其行駛時間及路線自行判斷是否暫時關閉轉彎警報裝置，以降低對民眾之影響。

交通部表示，針對在國際通用間歇式警告聲響之外，語音式的廣播警示它的有效性，及在各種都市可能背景噪音下，如何保持語音警示明確清楚等課題，交通部會參考社會外界意見，會同財團法人車輛安全審驗中心及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

ET快訊
他買10張星宇「等股價飛100元」　上完廁所慘了
快訊／微軟宣布與任天堂簽約！　提供Xbox所有遊戲給對手
《放羊的星星》CP合體！　劉荷娜隔16年重逢林志穎
松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教
日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！　車資竟被刷退
快訊／流感一周增4死！　最年輕才30多歲病逝
T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」煞到全場　IG被神出：戀愛了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

機車「道路駕訓」4／1上路！交部補助1200元　「限額2千人」　

今年第2例漢他！北部男子「工作常碰鼠屍、排泄物」　發燒頭痛才確診

松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教

阿里山花季3／10-4／１0實施交管　轉乘疏運提前購票可享75折

流感一周增4死！30多歲男染A流「裝葉克膜」救不回　發病三周亡

《疫後特別條例》通過　適用吸引國際客！觀光局將提案審查

T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」表情煞到全場　IG被神出：戀愛了

確定了！新冠疫苗接種方案曝　未來每年打1劑、高風險族群打2劑

小琉球浮潛業者聯合漲價　公平會重罰21家共235萬元

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

機車「道路駕訓」4／1上路！交部補助1200元　「限額2千人」　

今年第2例漢他！北部男子「工作常碰鼠屍、排泄物」　發燒頭痛才確診

松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教

阿里山花季3／10-4／１0實施交管　轉乘疏運提前購票可享75折

流感一周增4死！30多歲男染A流「裝葉克膜」救不回　發病三周亡

《疫後特別條例》通過　適用吸引國際客！觀光局將提案審查

T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」表情煞到全場　IG被神出：戀愛了

確定了！新冠疫苗接種方案曝　未來每年打1劑、高風險族群打2劑

小琉球浮潛業者聯合漲價　公平會重罰21家共235萬元

提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

「性感干擾林書豪罰球」PTT罵爆！啦啦隊女神道歉：未來會更努力

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

萌翻！大雪山新設通道成野生動物秘境　白鼻心、野山羊驚喜現身

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

江少慶4局好投只用40球　中華隊2比1逆轉統一

太扯了！桃園驚見50元虱目魚肚粥　吃得到大塊無刺魚肉實在太佛心

「金馬級」影后成凱渥小師妹！洪慧芳愛吃台滷味：一個人也不寂寞

逛線上旅展撿便宜！國內外旅宿、餐券下殺　韓國雙城玩5天9900元起

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

蛋價後「下一項待漲」的民生消費！　前立委曝公司嚴重虧損

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

12星座「對你已經膩了」跡象！天蠍不愛愛＝問題嚴重了

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

恩恩冥誕後夢中找媽媽！恩恩爸「好羨慕」

辣模爆整復遭脫褲露屁股！她崩潰：男友在旁邊

更多熱門

相關新聞

獨／中南部通勤月票初估金額出爐　不只3大生活圈！17縣市提申請

獨／中南部通勤月票初估金額出爐　不只3大生活圈！17縣市提申請

交通部爭取3年200億元特別預算推「公共運輸月票補助」，已成形3大生活圈月票除北北基桃1200元外，南高屏「城際通勤月票」初估999元、中彰投約千元上下，不過目前僅是初步試算金額，正式方案待草案出爐後提出。另未來通勤月票不僅這3大生活圈、10縣市，已有17縣市提申請，將再增「雲嘉嘉」生活圈月票。

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

大車廣播「車輛右轉彎」違規！網轟不食人間煙火　交部評估修法　

大車廣播「車輛右轉彎」違規！網轟不食人間煙火　交部評估修法　

快訊／虎豹潭6死意外！新北市府未設救生設備還甩鍋　遭監院糾正

快訊／虎豹潭6死意外！新北市府未設救生設備還甩鍋　遭監院糾正

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

關鍵字：

交通部公路總局大型車廣播大聲公語音違法修法

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分、未婚沒女友！台北20多歲男中3.3億頭獎

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

巨乳「內湖溫柔洛洛」賣淫　開業1個月被逮

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面