大車廣播「車輛右轉彎」違規挨轟！交部軟化　「將進一步研議」

▲公路總局粉專宣導大車加裝大聲公廣播倒車或右轉車違法，引發網友圍剿。（圖／翻攝「公路總局：公路人」）

記者李姿慧／台北報導

不少大車安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」，避免內輪差事故，公路總局臉書日前宣導不可加裝，引發網友圍剿，質疑不食人間煙火，交通部當時回應會評估是否修法。交通部今(2/21)再度指出，將在符合噪音管制下，會同業者參考國際規範進一步研究。

公路總局臉書粉專「公路總局：公路人」日前宣導大型車轉彎及倒車裝置不可以安裝大聲公，指出經常在路上聽到車輛發出「嗶嗶嗶嗶嗶嗶」，這是車輛轉彎與倒車警示音，提醒大家注意車輛現況，不過有大型車加裝大聲公放大聲音，提醒絕不能自行加裝大聲公，驗車時不能通過。

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不過該宣導引發網友圍剿，有網友說自己大車有裝大聲公，光是倒車，效果就超好，在市區轉彎時，很明顯機車騎士都知道。還有網友說，質疑法規卻跟不上時代，不食人間煙火。

交通部今發新聞稿表示，現行大型車輛依規定應裝設轉彎及倒車警報裝置，透過國際間相同使用的間歇式聲響可跨語言隔閡，以提醒用路人注意車輛行車動態。近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題相關意見，交通部會在可提醒用路人注意、符合噪音管制規定下，會同車輛專業機構及公路總局參考國際規範邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

由於路口附近為交通繁忙且極易發生車禍事區域，交通部表示，大型車輛使用蜂鳴器，提醒其他駕駛人及行人注意其轉彎及倒車動態，對於提升行車安全、降低事故率顯有助益，因此國內要求大型車輛應裝設轉彎及倒車警報裝置，聲響應為間歇式，間歇頻率同方向燈。110年間有再調整降低音量上限值且允許設置暫停功能，駕駛人可於不妨礙行車安全之情況下，依照其行駛時間及路線自行判斷是否暫時關閉轉彎警報裝置，以降低對民眾之影響。

交通部表示，針對在國際通用間歇式警告聲響之外，語音式的廣播警示它的有效性，及在各種都市可能背景噪音下，如何保持語音警示明確清楚等課題，交通部會參考社會外界意見，會同財團法人車輛安全審驗中心及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。