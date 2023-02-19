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大車廣播「車輛右轉彎」違規！網轟不食人間煙火　交部評估修法　

▲▼公路總局粉專宣導大車加裝大聲公廣播倒車或右轉車違法，引發網友圍剿。（圖／翻攝「公路總局：公路人」）

▲公路總局粉專宣導大車加裝大聲公廣播倒車或右轉車違法，引發網友圍剿。（圖／翻攝「公路總局：公路人」）

記者李姿慧／台北報導

為避免內輪差事故，不少大車安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」，公路總局臉書宣導不可加裝，引發網友圍剿，質疑大聲公比單一音頻嗶嗶更有效，法規卻跟不上時代，官員是不食人間煙火山頂洞人。交通部表示，該規定依循國際規範，未來會綜合考量噪音法規和安全評估是否修法。

公路總局臉書粉專「公路總局：公路人」日前宣導大型車轉彎及倒車裝置不可以安裝大聲公。該粉專指出，經常在路上聽到車輛發出「嗶嗶嗶嗶嗶嗶」，這是車輛轉彎與倒車警示音，提醒大家注意車輛現況，不過有大型車加裝大聲公放大聲音，提醒絕不能自行加裝大聲公，驗車時不能通過。

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公總說明，因為合格的轉彎及倒車警報裝置，聲響為間歇式，間歇頻率同方向燈，音量分貝數亦有規定。相關安審法規是調和國際標準，國際標準沒有使用語音是因考量各國語言不同，將產生車輛製造複雜度，改採用間歇式頻率聲響較容易一致。 所以現行規定，轉彎及倒車警報裝置不可以安装大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等語音，否則驗車無法通過。

▲預拌混凝土車轉彎時因內輪差死角輾傷騎腳踏車的婦人、恐須截肢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲一輛預拌混凝土車轉彎時因內輪差死角輾傷騎腳踏車的婦人。（資料圖／記者高堂堯翻攝）

不過該宣導引發網友圍剿，有網友說，他自己大車有裝大聲公，光是倒車，效果就超好，在市區轉彎時，很明顯機車騎士都知道。

另有網友也說，明明就是大聲公比單一音頻BBB更能提醒到旁邊用路人，讓人更明確直覺知道這台車要做什麼，大幅降低意外，有問題的是跟不上時代的規則！明知有更好的方法，不儘快去修改相關規則，反而還想去取締解決問題的人，好大的官威。

公路總局監理組長魏武盛表示，現行警示分為轉彎警報和倒車警示等兩部分，相關間歇式警報裝置與世界各國規範一致，是依據車輛安全審驗中心訂定的規範，法規規定則是依循國際法規並同步規範，監理單位為執行單位，採用大聲公語音撥放因有太多不同語音，增加複雜度，若要修正，需由車輛安全審驗中心和交通部來研議。

魏武盛指出，若驗車不符規定，將無法通過，7天內得複驗，若定檢超過6個月仍不合格，牌照將會被註銷。

交通部政務次長陳彥伯則表示，原則上相關警報裝置車輛法規是依照國際法規來的訂定和驗車，因採用語音大聲公播報，清晨和晚間噪音明顯，音量要符合相關環保噪音規定，但是基於交通或給用路人更安全考量，交通部會來研究看看如何在法規和保障用路人安全上的調和。

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