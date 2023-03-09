黑幫高調春酒！基隆掃蕩幫派　洗衣機搜出槍彈...酒客乖乖受檢

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

近日因黑幫在高檔飯店舉辦大型春酒，請來辣妹、豪車等超高調排場引起關注，基隆市警方為了加強維安，也連日執行緝毒掃黑專案，幾天下來都有斬獲，不僅在天道盟份子住處起出大量毒品，還在洗衣機內搜出槍枝與子彈，當場人贓俱獲；針對酒店等場所也加強臨檢，酒客也只能暫停飲酒作樂、掏出證件配合檢查。

▲▼ 基隆警加強酒店臨檢查緝，酒客與小姐乖乖配合調查。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆警方表示，針對近日有幫派組織假借於五星級酒店舉辦春酒，壯大幫派聲勢，為杜絕此風氣，並配合警政署6日起執行第八波安居緝毒專案，通報各單位針對轄內幫派成員所經營、圍事等處所全面臨檢，經統計本次同步臨檢期間共出動警力120名、針對52個治安熱點處所實施臨檢，正在酒店喝酒狂歡的酒客見警上門，也只能放下酒杯拿出證件配合檢查。

據統計，7、8日合計偵破各類刑案23件23人、緝獲通緝犯1名；其中第一分局7日獲報，天道盟旗下分會一名林姓男子非法持有槍械之情資，持基隆地院搜索票至其住處，在警方搜索之下，果真在層層遮蓋的洗衣機內起出槍枝2把與子彈10顆。

警方隔天8日持搜索票至安樂路一帶，查獲天道盟旗下另一張姓男子等3人製造、持有毒品，當場查獲一級毒品海洛英（毛重1.27公克）、二級毒品安非他命（毛重10.16公克）、新興毒品（毛重181公克）、咖啡包（共120包）、三級毒品卡西銅（毛重120.51公克）、一粒眠（71顆）、吸食器、磅秤、分裝袋、封口機等證物。

▼幫派份子將槍枝彈藥藏在洗衣機內，仍被眼尖警方找到。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



另一方面，刑事警察大隊偵二隊也不放過網路巡邏，8日循線查獲吳姓犯嫌種植毒品大麻，當場查扣毒品大麻種子1包、大麻植株、大麻幼株及種植大麻等相關證物，後續將所有查獲犯嫌依法移送調查偵辦。