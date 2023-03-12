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黑幫高調春酒害慘同業　警掃黑成果豐！竹聯弘仁會通緝犯落網

▲松山警方連日會同市府主管機關進行系統性掃黑，逮獲有弘仁會背景的黃姓男組頭。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方連日會同市府主管機關進行系統性掃黑，逮獲弘仁會背景的黃姓男組頭。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

近期黑道幫派近日在飯店高調舉辦春酒，並以跑車、辣妹迎賓排場看似高調奢華，引發社會不良觀感，北市松山警方連日針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩路檢，並聯合市政府建管、環保、衛生及商業主管機關，結合第三方警政以具體行動，展現警方淨化治安的決心。

松山警方連日掃黑下來：查獲各類通緝犯14人、詐欺案溯源案件1件2人、毒品危害防制條例溯源案件3件7人，查扣二級毒品安非他命共16包、大麻1包、MDMA搖頭丸12顆、注射針筒40枝、犯罪所得31萬餘元贓款。

▲松山警方連日會同市府主管機關進行系統性掃黑，逮獲有弘仁會背景的黃姓男組頭。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方強力掃黑行動中，查獲竹聯幫仁堂弘仁會幫派重的黃姓賭博通緝犯，黃嫌透過臉書博弈討論社團，招攬成員介紹簽地下賭網站，以球類賽事做為賭博標的，向賭客吸金，黃男經北檢2023年3月8日發布通緝，警方根據其幫派背景展開追查，發現他另涉2022年5月北檢大門口發生鬥毆砍人事件，警方在這波掃黑行動期間將他逮捕歸案，警詢後將他移送北檢歸案。

▲松山警方連日會同市府主管機關進行系統性掃黑，逮獲有弘仁會背景的黃姓男組頭。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方強調：將要求所屬各單位對於列管黑幫成員全力蒐報掃蕩，並偵蒐不法事證，警方掃黑必定會向上溯源、向下刨根，並運用「第三方警政」策略施以行政干預，貫徹系統性掃黑策略。同時也呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，警方將持續掃黑維護社會秩序、穩定治安。

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