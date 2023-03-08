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黑道春酒太高調！辣妹露乳超跑排場　警政署長震怒下令大掃黑

▲針對近日黑幫接連舉辦春酒、備有辣妹超跑造勢警政署決定8日晚間進行掃黑專案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲針對近日黑幫接連舉辦春酒、備有辣妹超跑造勢，警政署長下令進行掃黑專案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，近日陸續在五星級觀光飯店以舉辦春酒結集幫眾，並以超車、辣妹迎賓排場，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察機關執法決心。警政署長8日通令，全台警方從今晚起，針對竹聯幫明仁會、旭仁會在基隆、雙北市、桃園、宜蘭等圍事經營酒店等特種營業場所進行擴大臨檢掃盪，反制黑幫囂張氣焰。

▲針對近日黑幫接連舉辦春酒、備有辣妹超跑造勢警政署決定8日晚間進行掃黑專案。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署證實，8日警政署長黃明昭針對上述黑幫造勢情事、指示刑事局結合北市警局成立專案，將造勢幫派列為全力蒐報掃蕩目標，警方將持續深入偵蒐造勢黑幫不法事證，掌握該幫派犯罪事證，向上溯源向下刨根，並針對其所投資經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略持續行政干預，貫徹系統性掃黑策略。

▲▼竹聯幫明仁會辦900人春酒！北警出動百人查獲通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署強調，以通令各縣市警察局，對幫派及依附生存行業零容忍，絕對要強力打擊絕不手軟，警方並嚴正呼籲國內飯店業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派行為，以還給國人安全的生活環境。

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